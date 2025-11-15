डिलीवरी से ठीक पहले Patralekha ने एन्जॉय की थी बेबी शॉवर, फराह खान ने शेयर की फोटोज
राजकुमार राव और पत्रलेखा एक बेटी के माता-पिता बन गए हैं। माता-पिता बनने से पहले कपल के लिए उनके दोस्तों ने एक बेबी शॉवर पार्टी होस्ट की थी, जिसकी झलकियां फराह खान (Farah Khan) ने दिखाई हैं। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन के स्टार कपल राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और पत्रलेखा (Patralekha) अब माता-पिता बन गए हैं। शादी की चौथी सालगिरह पर कपल ने अपने घर में एक नन्ही परी का स्वागत किया है। कपल के माता-पिता बनने के बाद अब फराह ने उन्हें बधाइयां दी हैं, साथ ही एक्ट्रेस के बेबी शॉवर की झलकियां शेयर की हैं।
दरअसल, पत्रलेखा की डिलीवरी से ठीक पहले ही उनके लिए बेबी शॉवर होस्ट की गई थी। सोशल मीडिया पर जैसे ही राजकुमार ने बेबी गर्ल के वेलकम की गुड न्यूज दी, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाइयां देने लगे। इस बीच हर किसी का ध्यान फराह के पोस्ट और उनके कैप्शन ने खींचा।
डिलीवरी से पहले पत्रलेखा ने एन्जॉय की बेबी शॉवर
पत्रलेखा के मां बनते ही फराह खान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके बेबी शॉवर की तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीरें में स्टार कपल पत्रलेखा और राजकुमार राव एक-दूसरे की आंखों में खोया हुआ दिखाई दिया। दूसरी फोटो में न्यू मॉम-डैड अपने दोस्तों के साथ फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। तीसरी में कपल बेबी क्रैडल और टॉयज के साथ पोज दे रहे हैं। एक तस्वीर में बेबी शॉवर के मेन्यू की झलक भी है।
बेबी एडवाइस के लिए रेडी हैं फराह खान
बेबी शॉवर पार्टी में न्यू मॉम के लिए चटपटे खाना अरेंज किया गया था। खाने में पानी पुरी से लेकर छोले भटूरे जैसे नॉर्थ इंडियन स्नैक्स थे। तस्वीरों को शेयर करते हुए फराह ने रिवील किया कि अच्छा हुआ उन्होंने डिलीवरी से पहले समय पर बेबी शॉवर होस्ट कर दिया। फराह ने कैप्शन में लिखा-
बेबी आ गया। बधाई हो पत्रलेखा और राजकुमार राव। जिंदगी के इस खूबसूरत फेज को एन्जॉय करो। अगर बेबी से जुड़ी कोई एडवाइस चाहिए तो याद रखना, मैं हूं ना। नोट- हुमा कुरैशी, शुक्र है हमने समय पर ही बेबी शॉवर होस्ट कर लिया।
पत्रलेखा के बेबी शॉवर में फराह के अलावा सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha), जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal), हुमा कुरैशी, साकिब सलीम और उनके बाकी फ्रेंड्स मौजूद थे।
