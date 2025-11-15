डिलीवरी से ठीक पहले Patralekha ने एन्जॉय की थी बेबी शॉवर, फराह खान ने शेयर की फोटोज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन के स्टार कपल राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और पत्रलेखा (Patralekha) अब माता-पिता बन गए हैं। शादी की चौथी सालगिरह पर कपल ने अपने घर में एक नन्ही परी का स्वागत किया है। कपल के माता-पिता बनने के बाद अब फराह ने उन्हें बधाइयां दी हैं, साथ ही एक्ट्रेस के बेबी शॉवर की झलकियां शेयर की हैं।

दरअसल, पत्रलेखा की डिलीवरी से ठीक पहले ही उनके लिए बेबी शॉवर होस्ट की गई थी। सोशल मीडिया पर जैसे ही राजकुमार ने बेबी गर्ल के वेलकम की गुड न्यूज दी, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाइयां देने लगे। इस बीच हर किसी का ध्यान फराह के पोस्ट और उनके कैप्शन ने खींचा।