'इंटिमेट सीन से पहले अनुराग कश्यप ने मुझसे पीरियड डेट पूछी थी...', इस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर को लेकर कही ये बात

Amruta Subhash On Anurag Kashyap बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सुभाष ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अनुराग कश्यप के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया कि सेक्रेड गेम्स 2 की शूटिंग के दौरान अनुराग कश्यप ने एक्ट्रेस से पीरियड डेट्स पूछी थी। एक्ट्रेस ने इसकी वजह का भी खुलासा किया है। जानिए अमृता ने डायरेक्टर के बारे में क्या कहा।

when Anurag Kashyap asks Amruta Subhash period date for intimate scene. Photo-Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Amruta Subhash On Anurag Kashyap: अनुराग कश्यप अपने उम्दा निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। किसी भी कहानी को शानदार तरीके से पर्दे पर कैसे दिखाना है, अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) से बेहतर कौन जान सकता है। निर्देशन के अलावा वह सेट पर सितारों को कंफर्टेबल फील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में, एक्ट्रेस अमृता सुभाष (Amruta Subhash) ने अनुराग संग काम करने का अनुभव साझा किया है। अमृता सुभाष ने अनुराग कश्यप के साथ 'सेक्रेड गेम्स 2' (Sacred Games 2) में काम किया था। इस वेब शो में अमृता का एक इंटिमेट सीन था। अमृता ने बताया कि कैसे इस सीन को करने से पहले अनुराग ने उनसे उनकी पीरियड डेट पूछी थी, ताकि वह उन दिनों में इस सीन की शूटिंग के दौरान अनकंफर्टेबल न हों। जब अनुराग कश्यप ने अमृता से पूछी थी पीरियड्स डेट हाल ही में, 'लस्ट स्टोरीज 2' की को-स्टार्स नीना गुप्ता (Neena Gupta) और तिलोत्तमा शोम (Tillotama Shome) के साथ एक इंटरव्यू में अमृता ने अनुराग कश्यप के साथ काम करने पर कहा- "मैंने अपना पहला इंटिमेट सीन सेक्रेड गेम्स 2 में अनुराग कश्यप के साथ किया था। वह बहुत सेंसिटिव हैं। उन्होंने डायरेक्टर टीम को बुलाया। वह पहले शख्स थे, जिन्होंने मुझसे पूछा, 'आपके पीरियड्स कौन से दिन हैं। उसके आस-पास वो इंटिमेट सीन मत रखो।' ये मर्द-औरत के परे है। वह बहुत सेंसिटिव हैं।" किसने किया सेक्रेड गेम्स 2 का निर्देशन? बता दें कि अनुराग कश्यप ने विक्रमादित्य मोटवाने के साथ मिलकर 'सेक्रेड गेम्स 2' की शूटिंग की थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने इस सीरीज में लीड रोल प्ले किया था। शो के लिए अनुराग ने नवाज के सींस को डायरेक्ट किया था, वहीं सैफ के सींस का निर्देशन विक्रमादित्य ने किया था। लस्ट स्टोरी 2 की कास्ट अमृता सुभाष का वेब शो 'लस्ट स्टोरीज 2' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। इसमें वह मेड का रोल प्ले कर रही हैं। अमृता के साथ लीड रोल में नीना गुप्ता, तिलोत्तमा शोम, काजोल, तमन्ना भाटिया (Tamannah Bhatia) और विजय वर्मा भी हैं। बात करें अमृता के करियर की तो वह 'बॉम्बे बेगम्स' और 'सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड' जैसे वेब शोज में भी नजर आ चुकी हैं।

