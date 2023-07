Kareena-Saif Photo: लंदन में समंदर किनारे करीना कपूर-सैफ अली खान ने एन्जॉय किया रोमांटिक लंच डेट, फोटो वायरल

Kareena Kapoor London Trip फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों लंदन में अपने पति सैफ अली खान और बच्चों के साथ वेकेशन मना रही हैं। एक्ट्रेस लगातार अपने फैमिली ट्रिप से तस्वीरें शेयर कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने पति सैफ और बेटे तैमूर के साथ सोशल मीडिया पर प्यारी फोटोज शेयर की हैं। यहां देखिए।

Kareena Kapoor Khan get romantic with husband Saif Ali Khan at her London Trip. Photo-Instagram

HighLights लंदन में पति के साथ रोमांटिक हुईं करीना कपूर करीना कपूर ने रोमांटिक लंच की दिखाई झलक लंदन में गर्मियों की छुट्टियां मना रहीं करीना कपूर

नई दिल्ली, जेएनएन। Kareena Kapoor London Trip: हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनैत्री करीना कपूर खान इन दिनों काम से थोड़ा ब्रेक लेकर फैमिली के साथ वेकेशन मना रही हैं। करीना कई बार जाहिर कर चुकी हैं कि उनका फेवरेट वेकेशन स्पॉट लंदन है और वह अपनी ज्यादातर गर्मियों की छुट्टियां वहीं मनाती हैं। इस बार भी एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ लंदन में फुल ऑन एन्जॉय कर रही हैं। करीना कपूर ने फैमिली के साथ एन्जॉय किया लंच करीना कपूर ने अपने वेकेशन से पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और बच्चों तैमूर-जैद के साथ झलकियां शेयर करती रहती हैं। हाल ही में, एक्ट्रेस ने अपने 'समर लंच' की झलक दिखाई है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं। पहली फोटो में वह अपने पति सैफ के साथ कैमरे के लिए पोज दे रही हैं। इस दौरान वह ब्लू-व्हाइट शर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं। वहीं, सैफ ब्लू शर्ट और कैप में अच्छे लग रहे हैं। Kareena with Saif Photo-Instagram एक तस्वीर करीना-सैफ के बड़े बेटे तैमूर अली खान की है, जिसमें वह चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ करीना ने बीच का नजारा भी दिखाया है। एक्ट्रेस ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- 'समर लंच।' करीना की बेस्ट फ्रेंड अमृता राव ने कमेंट किया, 'ओह गॉर्जियस जोड़ी।' Kareena Saif Son Taimur Photo-Instagram करीना की 'द क्रू' कब होगी रिलीज? करीना कपूर जल्द ही रिया कपूर और एकता कपूर की निर्मित फिल्म 'द क्रू' (The Crew) में दिखाई देंगी। रविवार को इसकी रिलीज डेट अनाउंस की गई। फिल्म अगले साल 22 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। करीना के साथ लीड रोल में तब्बू (Tabu) और कृति सेनन (Kriti Sanon) हैं। वुमन-सेन्ट्रिक मूवी में दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का भी अहम किरदार होगा। 'द क्रू' के अलावा करीना कपूर के पास हंसल मेहता की अपकमिंग फिल्म है। अभी तक इस फिल्म के टाइटल की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। करीना के पास 'वीरे दी वेडिंग 2' भी है। आखिरी बार उन्हें आमिर खान के साथ 'लाल सिंह चड्ढा' में देखा गया था, जो पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।

Edited By: Rinki Tiwari