Twinkle Khanna को थप्पड़ मार देते Aamir Khan, अक्षय कुमार की वजह से एक्ट्रेस पर भड़क गए थे 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की कुछ पर्दे के पीछे की कहानियां काफी दिलचस्प होती हैं, एक बात यह अक्सर कही जाती है कि 2001 में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी, आमिर खान के साथ उनकी फिल्म मेला की सफलता या असफलता पर निर्भर थी। ट्विंकल ने अक्षय से कहा था कि अगर मेला फ्लॉप हुई, तो वह उनसे शादी कर लेंगी। मेला फ्लॉप साबित हुई, लेकिन यह अक्षय के लिए एक अच्छी खबर साबित हुई क्योंकि बाद में दोनों ने शादी कर ली।

ट्विंकल को थप्पड़ मारने वाले थे आमिर खान इस बीच ट्विंकल ने 2015 में अपनी किताब मिसेजफनीबोन्स के लॉन्च के मौके पर इस बारे में खुलासा किया था कि मेले की शूटिंग के दौरान एक वक्त ऐसा आया था जब आमिर उन्हें थप्पड़ मारते-मारते रुक गए थे। दरअसल स्टेज पर करण जौहर ने आमिर से पूछा कि क्या उन्हें कभी लगता था कि ट्विंकल एक अच्छी अभिनेत्री हैं। तब ट्विंकल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, 'आमिर ने मुझसे शूटिंग के दौरान कहा कि वे शायद काम पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं अक्षय के बारे में सोच रही हूं। तब आमिर गुस्से में आ गए और मुझे लगभग थप्पड़ मार ही दिया है। दरअसल वे अपने काम को लेकर काफी सीरियस हैं और इसीलिए ऐसा हुआ था'।

चट्टान के पीछे रोने लगे थे आमिर हालांकि आमिर ने कहा कि उन्हें इस वाकये के बारे में कुछ ध्यान नहीं है लेकिन उन्हें खुशी है कि इस फिल्म के बाद ट्विंकल और अक्षय कुमार की शादी में उन्होंने योगदान दिया। ट्विंकल हंसीं और बोलीं, "नहीं, सच में मैं एक्टिंग नहीं कर सकती थी और मुझे खुशी है कि मैंने इसे छोड़ दिया।"ट्विंकल ने यह भी बताया कि आमिर अपने काम को लेकर काफी गंभीर होते हैं और मेला के सेट पर जब एक बार वे निर्देशक से किसी सीन के बारे में बात करने गए तो निर्देशक ने उनकी बात नहीं सुनी। इस बात से वे नाराज हो गए और एक चट्टान के पीछे जाकर रोने लगे। तब मैंने उन्हें जाकर समझाया था।