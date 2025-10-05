क्या है Clapperboard? इसके बिना अधूरी है फिल्मों की शूटिंग से लेकर एडिटिंग, पढ़ें छोटे से टूल की खासियत

Clapperboard जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को ही मुख्य किरदारों के रूप में पहचानते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कई और चीजें होती हैं जो फिल्में बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं उनमें से एक है क्लैपरबोर्ड। आखिर इसका फिल्ममेकिंग में इस्तेमाल क्यों होता है आइए जानते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर आपने नोटिस किया गया होगा कि फिल्में शूट करने के दौरान एक ब्लैक एंड व्हाईट बोर्ड फिल्ममेकर्स के साथ होता है। जब कोई सीन शूट हो जाता है तो क्लैपरबोर्ड को क्लैप किया जाता है जिससे ताली बजाने वाली आवाज निकलती है। लेकिन क्या आपको पता है पर्दे के पीछे यूज होने वाले इस जरूरी टूल का क्या काम होता है अगर नहीं तो आज जान जाएंगे।

फिल्ममेकिंग में क्यों यूज होता है क्लैपरबोर्ड दरअसल फिल्मों में अक्सर किसी सीन को शूट करने वाला कैमरा अलग रिकॉर्ड करता है और उस सीन में डाले जाने वाले साउंड की एक अलग माइक में रिकॉर्ड होती है। तो अब हर एक सीन की की कैमरा रिकॉर्डिंग और साउंड रिकॉर्डिंग की कई सारी रील बनेगी और जब ये एडिटर के पास जाएगी उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से सीन में कौन सा साउंड डालना है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए क्लैपरबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है।

सीन नंबर, टेक नंबर को मेंशन किया जाता है जिसे एडिटर को पता चल जाता है कि कौन से सीन में कौन सी आवाज जोड़नी है। जब इसे क्लैप किया जाता है इसका मतलब है कि सीन और साउंड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और अब इसे सिंक्रेनाइज करना बाकी है।