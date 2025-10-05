नई नेशनल क्रश बनीं Rukmini Vasanth, रियल लाइफ में श्वेता तिवारी से भी ज्यादा हॉट हैं Kantara एक्ट्रेस

Rukmini Vasanth Pics फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में अहम भूमिका अदा करने वालीं अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत का नाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। अपनी हॉटनेस के दम पर वह फिलहाल नई नेशनल क्रश बन गई हैं। रुक्मिणी की रियल लाइफ तस्वीरों को देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे।

एंंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Rukmini Vasanth Photos: फिल्म कांतारा चैप्टर 1 एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। फिल्म में कनकावती का बेहतरीन किरदार निभाने वालीं रुक्मिणी अपनी कमाल की एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से लाइमलाइट बटोर रही हैं।

आलम ये है कि रुक्मिणी वसंत (Rukmini Vasanth Hot Look) फिलहाल नेशनल क्रश बन गई हैं और सोशल मीडिया पर हर किसी की पहली पसंद बन गई हैं। इस दौरान हम आपके लिए कांतारा 1 एक्ट्रेस की कुछ फोटोज लेकर आए हैं, जिनमें वह हॉटनेस के मामले में श्वेता तिवारी को भी पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही हैं।

रियल लाइफ में बेहद हॉट हैं रुक्मिणी वसंत बेंगलुरू में जन्मी 28 वर्षीय रुक्मिणी वसंत मूलरुप से कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री हैं। इसके अलावा वह तमिल और तेलुगु मूवीज में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी हैं। कांतारा चैप्टर 1 में अभिनेत्री का हॉट अवतार देखने को मिला है, जो फिलहाल हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम इतना ही नहीं ट्रेडिशनल लुक के अलावा वह वेस्टर्न ड्रेस में भी बला की खूबसूरत लगती हैं। ये तस्वीरें कांतारा एक्ट्रेस के हॉट लुक का जीता-जागता सबूत हैं। इन्हें देखकर आप भी अपना दिल हार बैठेंगे। सोशल मीडिया पर रुक्मिणी वसंत की ये फोटोज आग की तरह वायरल हो रही हैं।