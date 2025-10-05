Language
    नई नेशनल क्रश बनीं Rukmini Vasanth, रियल लाइफ में श्वेता तिवारी से भी ज्यादा हॉट हैं Kantara एक्ट्रेस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    Rukmini Vasanth Pics फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में अहम भूमिका अदा करने वालीं अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत का नाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। अपनी हॉटनेस के दम पर वह फिलहाल नई नेशनल क्रश बन गई हैं। रुक्मिणी की रियल लाइफ तस्वीरों को देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे।

    कांतारा 1 एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

     एंंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Rukmini Vasanth Photos: फिल्म कांतारा चैप्टर 1 एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। फिल्म में कनकावती का बेहतरीन किरदार निभाने वालीं रुक्मिणी अपनी कमाल की एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से लाइमलाइट बटोर रही हैं। 

    आलम ये है कि रुक्मिणी वसंत (Rukmini Vasanth Hot Look) फिलहाल नेशनल क्रश बन गई हैं और सोशल मीडिया पर हर किसी की पहली पसंद बन गई हैं। इस दौरान हम आपके लिए कांतारा 1 एक्ट्रेस की कुछ फोटोज लेकर आए हैं, जिनमें वह हॉटनेस के मामले में श्वेता तिवारी को भी पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। 

    रियल लाइफ में बेहद हॉट हैं रुक्मिणी वसंत

    बेंगलुरू में जन्मी 28 वर्षीय रुक्मिणी वसंत मूलरुप से कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री हैं। इसके अलावा वह तमिल और तेलुगु मूवीज में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी हैं। कांतारा चैप्टर 1 में अभिनेत्री का हॉट अवतार देखने को मिला है, जो फिलहाल हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। 

    रुक्मिणी वसंत के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी कुछ शानदार फोटोज मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि रियल लाइफ में रुक्मिणी किसी अप्सरा से कम नहीं हैं। उनके खूबसूरत चेहरे की सादगी और कर्वी फिगर की हॉटनेस को देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे।

    इतना ही नहीं ट्रेडिशनल लुक के अलावा वह वेस्टर्न ड्रेस में भी बला की खूबसूरत लगती हैं। ये तस्वीरें कांतारा एक्ट्रेस के हॉट लुक का जीता-जागता सबूत हैं। इन्हें देखकर आप भी अपना दिल हार बैठेंगे। सोशल मीडिया पर रुक्मिणी वसंत की ये फोटोज आग की तरह वायरल हो रही हैं। 

    गौर किया जाए अभिनेत्री के एक्टिंग करियर की तरफ तो 2019 में आई कन्नड़ भाषा की फिल्म बीरबल के जरिए रुक्मिणी वसंत ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया।

    इसके बाद वह मद्रासी, बघीरा और ACE जैसी कई शानदार थ्रिलर में नजर आ चुकी हैं। फिलहाल ऋषभ शेट्टी की कांतारा को लेकर वह हर किसी की पहली पसंद बन गई हैं। 

    इस मूवी में दिखेंगी रुक्मिणी वसंत

    कांतारा चैप्टर 1 में अपनी बेहतरीन एक्टिंग की बदौलत रुक्मिणी वसंत ने ये साबित कर दिया है कि वह कितनी कमाल की अभिनेत्री हैं। गौर किया जाए उनकी अपकमिंग मूवी की तरफ तो आने वाले समय में वह केजीएफ स्टार यश की अगली मूवी टॉक्सिक में दिखाई देंगी, जोकि अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। 

