    War 2 OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर 370 करोड़ छापने वाली फिल्म अब करेगी ओटीटी का रुख, कब और कहां देखें?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    War 2 OTT ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की एक्शन थ्रिलर फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर छाने के लिए तैयार है। ऋतिक ने फिल्म में कबीर का किरदार निभाया है। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीद थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म में दोनों एक्टर्स के अलावा कियारा आडवाणी नजर आईं।

    prefferd source google
    Hero Image
    किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी वॉर 2 (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अयान मुखर्जी की मच अवेटेड फिल्म वॉर 2 को 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा रही इस फिल्म से मेकर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं दूसरा बड़े स्टार की मौजूदगी ने इसके ग्राफ को और ऊपर सेट कर दिया था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नंबर जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

    जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। उनके अलावा फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कियारा आडवाणी नजर आई थीं। अब थिएटर से मायूस होकर लौटने के बाद वॉर 2 ओटीटी पर नई उम्मीद के साथ उतरने के लिए तैयार है। नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की है।

    फैंस ने कमेंट्स में जाहिर की एक्साइटमेंट

    नेटफ्लिक्स ने बुधवार को घोषणा की कि वॉर 2 उनके प्लेटफॉर्म पर 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। यह हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। नेटफ्लिक्स इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, "डबल द रेज। डबल द रैम्पेज। वॉर के लिए तैयार हैं? वॉर 2 देखें, 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर।" कई फैंस ने फिल्म देखने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कमेंट किया।

    ऋतिक रोशन ने कही थी अपनी बात

    वहीं वॉर 2 की रिलीज के लगभग डेढ़ महीने बाद ऋतिक रोशन ने इसके बारे में बात की थी। फिल्म में अपने किरदार कबीर की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा,"सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था। मानों ये होना ही था। एक पक्का शॉट। कोई चिंता नहीं, बस मुझे अपना काम सही से करना था। और मैंने किया भी। लेकिन उस बेतुके यकीन के पीछे कुछ छिपा था। एक आवाज जिसे मैं दबाता रहा। ये बहुत आसान है मैं ये अच्छी तरह जानता हूं। और एक और आवाज जिसने कहा, मैं इसके लायक हूं, हर फिल्म एक टॉर्चर और ट्रॉमा नहीं हो सकती। उस पल की सच्चाई की निरंतर खोज नहीं होनी चाहिए। बस आराम करो।"

