War 2 OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर 370 करोड़ छापने वाली फिल्म अब करेगी ओटीटी का रुख, कब और कहां देखें?

War 2 OTT ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की एक्शन थ्रिलर फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर छाने के लिए तैयार है। ऋतिक ने फिल्म में कबीर का किरदार निभाया है। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीद थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म में दोनों एक्टर्स के अलावा कियारा आडवाणी नजर आईं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अयान मुखर्जी की मच अवेटेड फिल्म वॉर 2 को 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा रही इस फिल्म से मेकर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं दूसरा बड़े स्टार की मौजूदगी ने इसके ग्राफ को और ऊपर सेट कर दिया था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नंबर जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज? जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। उनके अलावा फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कियारा आडवाणी नजर आई थीं। अब थिएटर से मायूस होकर लौटने के बाद वॉर 2 ओटीटी पर नई उम्मीद के साथ उतरने के लिए तैयार है। नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की है।