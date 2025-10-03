ऋतिक रोशन ने War 2 की असफलता पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'हर फिल्म टॉर्चर, ट्रॉमा नहीं हो...'
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था। फिल्म उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी। ऋतिक ने सोशल मीडिया पर फिल्म की असफलता और अपने किरदार कबीर को लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने कबीर का किरदार निभाने के अनुभव को साझा किया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' इस साल अगस्त में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इस एक्शन थ्रिलर से मेकर्स को खास आशा थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टार पॉवर की मौजूदगी भी काम नहीं आई।
दुर्गा पंडाल पहुंचे थे ऋतिक
इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। हाल ही में, दुर्गा पूजा के दौरान, ऋतिक और अयान को एक साथ देखा गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अयान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब फिल्म रिलीज के महीनेभर बाद ऋतिक रोशन ने फिल्म की असफलता और अपने किरदार कबीर को लेकर एक पोस्ट किया है।
यह भी पढ़ें- War 2 OTT Release: थिएटर के बाद ओटीटी पर होगी ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की वॉर, कब और कहां देखें फिल्म?
ऋतिक ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
ऋतिक ने 'वॉर 2' के सेट से कई तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "कबीर का किरदार निभाना बहुत मजेदार था। मैं रिलेक्स था क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। यह आसान होने वाला था। आखिरकार एक ऐसी फिल्म जो मैं भी कर सकता था जैसे कई अन्य लोग करते हैं, इसे सरल रखें, अभिनेता का किरदार निभाएं, अपना काम करें और घर आ जाएं। यह बिल्कुल वैसा ही था। मेरे निर्देशक अयान ने मेरा बहुत ध्यान रखा। सेट पर उनकी ऊर्जा देखकर बहुत खुशी हुई।"
मैं इसके लायक हूं - ऋतिक
उन्होंने आगे लिखा, "सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था। जैसे ये होना ही था। पक्का इरादा था। कोई चिंता नहीं, बस मुझे अपना काम सही से करना था। और मैंने किया भी। लेकिन उस बेतुके यकीन के पीछे कुछ छिपा था। एक आवाज जिसे मैं दबाता रहा। ये बहुत आसान है... ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और एक और आवाज जिसने कहा कि मैं इसके लायक हूं, जरूरी नहीं कि हर फिल्म एक टॉर्चर या ट्रॉमा हो और उस पल की सच्चाई की लगातार तलाश हो। रिलेक्स करो
कबीर के किरदार की हुई तारीफ
वैसे तो ऋतिक रोशन ने बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर ज्यादा बात नहीं की लेकिन उनकी कुछ बातें इस ओर इशारा कर रही थीं। वॉर 2 को ऑडियंस से नेगेटिव कमेंट्स मिले थे, लेकिन कबीर के रूप में ऋतिक के अभिनय की तारीफ हुई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।