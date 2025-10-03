ऋतिक रोशन ने War 2 की असफलता पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'हर फिल्म टॉर्चर, ट्रॉमा नहीं हो...'

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था। फिल्म उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी। ऋतिक ने सोशल मीडिया पर फिल्म की असफलता और अपने किरदार कबीर को लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने कबीर का किरदार निभाने के अनुभव को साझा किया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' इस साल अगस्त में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इस एक्शन थ्रिलर से मेकर्स को खास आशा थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टार पॉवर की मौजूदगी भी काम नहीं आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुर्गा पंडाल पहुंचे थे ऋतिक इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। हाल ही में, दुर्गा पूजा के दौरान, ऋतिक और अयान को एक साथ देखा गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अयान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब फिल्म रिलीज के महीनेभर बाद ऋतिक रोशन ने फिल्म की असफलता और अपने किरदार कबीर को लेकर एक पोस्ट किया है।