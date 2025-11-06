बेटा बॉलीवुड को गटर बताता है और खुद Shah rukh यहीं VIP ट्रीटमेंट लेते हैं, एक्टर के दोस्त का किंग खान पर बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। इस समय शाह रुख खान (Shah rukh Khan) की गिनती बॉलीवुड किंग के तौर पर होती है। लेकिन मेगास्टार बनने से पहले एक न्यूकमर के तौर पर जब एक्टर बॉलीवुड में आए थे तो उनके सपने अलग थे। उन शुरुआती दिनों में, अभिनेता, लेखक और निर्माता विवेक वासवानी ने ही उनकी मदद की थी।

विवेक वासवानी हैं शाह रुख के करीबी दोस्त जब शाह रुख के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वासवानी ने ही उनके लिए अपने दरवाजे खोले और उन्हें घर दिया, एक ऐसा सम्मान जिसे सुपरस्टार ने सालों से सराहते आ रहे हैं। अब, जब शाह रुख खान हाल ही में 60 साल के हुए तो वासवानी ने अपनी पुरानी दोस्ती और आर्यन खान की पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉलीवुड को जिस तरह से दिखाया गया, उस पर अपना रिएक्शन दिया। रेडियो नशा ऑफिशियल से बात करते हुए, वासवानी ने शो में फिल्म इंडस्ट्री के चित्रण पर अपनी निराशा साझा की।

हमने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया - विवेक वासवानी वासवानी ने याद किया कि कैसे जब शाह रुख इंडस्ट्री में नए-नए आए थे तो उन्हें बहुत कोमल हाथों से ट्रीट किया गया। उन्होंने बताया कि पहले वो कफ परेड में रहते थे और जब उनकी शादी हो गई तो अजीज ने बांद्रा में उन्हें घर दिया। अजीज के भाई हरुन ने भी उन्हें अपने भाई की तरह प्यार दिया। मैं भी उन्हें अपना भाई मानता था। मेरे घर में वो लगभग दो साल रहा तो कहने का हक तो बनता है। तो फिर इंडस्ट्री को पूरी तरह निगेटिविटी क्यों दिखाया जा रही है? कम से कम एक अच्छा किरदार क्यों नहीं दिखाया गया?'