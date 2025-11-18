Language
    Vishwatma के दो एक्टर्स केन्या में आधी रात को हुए थे गिरफ्तार, गोली मारने तक के थे आदेश और फिर...!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:23 PM (IST)

    90 के दशक में एक्शन फिल्मों का बोलबाला कुछ अलग ही होता था। ऐसी कई फिल्में आईं जिन्हें दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया। इसी में से एक नाम है फिल्म विश्वात्मा का। ये वो फिल्म है, जिसमें एक्शन, थ्रिलर, रोमांस का जबरदस्त तड़का देखने को मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केन्या में शूटिंग के दौरान फिल्म के दो हीरो को गिरफ्तार किया गया था। अब इस पर खुलासा किया है फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय ने। क्या है ये पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं...

    जब आधी रात को गिरफ्तार हुए विश्वात्मा के दो स्टार्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 90 के दशक में एक्शन फिल्मों का बोलबाला कुछ अलग ही होता था। ऐसी कई फिल्में आईं जिन्हें दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया। इसी में से एक नाम है फिल्म विश्वात्मा (Vishwatma) का। ये वो फिल्म है, जिसमें एक्शन, थ्रिलर, रोमांस का जबरदस्त तड़का देखने को मिला था। इस फिल्म ने कमाई तो जमकर की ही थी, साथ ही फिल्म के गाने भी खूब ब्लॉकबस्टर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केन्या में शूटिंग के दौरान फिल्म के दो हीरो को गिरफ्तार किया गया था। अब इस पर खुलासा किया है फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय (Rajiv Rai) ने। क्या है ये पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं...

    केन्या में फिल्म की शूटिंग के दौरान दो एक्टर्स हुए थे गिरफ्तार
    साल 1992 में यूं तो कई फिल्में आईं, लेकिन फिल्ममेकर राजीव राय की विश्वात्मा ने तो अलग ही तूफान खड़ा किया था। फिल्म की स्टारकास्ट इतनी जबरदस्त थी कि इस फिल्म को पहले से ही ब्लॉकबस्टर माना जा रहा था। फिल्म में सनी देओल (Sunny Deol), नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद और अमरीश पुरी जैसे स्टार्स नजर आए थे। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय ने बताया है कि,

    ''जब केन्या में फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो फिल्म के दो एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि यह बात किसी को नहीं पता थी और अब सालों बाद इसका खुलासा उन्होंने किया है। द फ्राइडे टॉकीज के साथ बातचीत में राजीव राय ने बताया कि, राजीव और फिल्म के स्टार्स केन्‍या के नैरोबी और मोम्बासा में शूटिंग कर रहे थे और यह शूटिंग आसानी से पूरी नहीं हो पाई थी। राजीव के मुताबिक, हमारे पास विदेश में शूटिंग करने का कोई खास कारण नहीं था। हमने कहानी के मुताबिक ही तय किया कि विलेन भाग जाता है और अफ्रीका एक सस्ता देश है, ऐसे में हमने वहीं शूटिंग करने की ठानी। मैं वहां के कुछ लोगों से संपर्क में था तो मैंने उनके साथ कुछ काम भी किया और उनसे मुझे सपोर्ट भी मिला।''

    इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नैरोबी में शूटिंग के दौरान रात को दो एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि राजीव राय ने उन एक्टर्स का नाम नहीं बताया था, जो गिरफ्तार किए गए थे। बकौल राजीव,

    ''नैरोबी में शूटिंग करने के अपने नियम और कायदे-कानून हैं। आप नैरोबी में रात को ऐसे नहीं घूम सकते हैं। खास तौर पर आपको वहां अपने साथ डॉलर ले जाने की इजाजत नहीं थी, एक भी पैसा नहीं। हम सभी एक विदेशी धरती पर थे, एक्‍टर्स के पास खरीदारी के लिए कुछ 10-15 डॉलर थे। न‍ियम के हिसाब से अगर आप वहां पकड़े गए, तो वो आपको गोली तक मार सकते थे। वाकई में वो एक सख्त नियमों वाला देश है।''

    रात 2 बजे घूमने निकले फिल्म के दो स्टार्स
    राजीव राय ने बताया कि फिल्म विश्वात्मा के दो एक्टर्स रात को घूमने के लिए निकले थे। जब वो सड़क पर घूम रहे थे तो वहां उन्हें लोगों ने देखा और फिर उन्हें गिरफ्तार कर कर लिया गया था। इसके बाद दोनों स्टार्स को जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में बंद करने के बाद ये बात राजीव तक पहुंची और फिर जैसे-तैसे करके स्थानीय लोगों की मदद से दोनों एक्टर्स को जेल से बाहर निकलवाया गया था। दरअसल राजीव और फिल्म के प्रोड्यूसर्स की जान-पहचान वहां के लोकल लोगों से थी और इसी के चलते उन लोगों ने दोनों एक्टर्स को जेल से आजाद करवाया।

    आपको बता दें कि विश्वात्मा साल 1992 की बड़ी ब्लॉबस्टर फिल्म बनी। 1989 में त्रिदेव के सुपरहिट होने के बाद विश्वात्मा को लेकर राजीव राय लेकर आए थे और ये फिल्म बड़ी हिट हुई थी।

