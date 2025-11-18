Humane Sagar Death: 34 साल की उम्र में गायक ह्यूमन सागर का निधन, मौत की वजह कर देगी हैरान
Humane Sagar Died: फेमस गायक ह्यूमन सागर को लेकर इस वक्त बुरी खबर सामने आ रही है। 34 साल की उम्र में ओड़िया सिंगर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ह्यूमन के देहांत से मनोरंजन जगत में मातम पसर गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Humane Sagar Passed Away: मनोरंजन जगत के लिए बीते कुछ दिन बेहद बुरे साबित हुए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय गायक ह्यूमन सागर का निधन का हो गया है। महज 34 साल की उम्र में गायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसकी वजह से ओलिवुड में मातम पसर गया है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि प्लेबैक सिंगर ह्यूमन अब हमारे बीच नहीं रहे।
बीते कुछ दिनों से खराब सेहत के चलते ह्यूमन सागर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान ह्यूमन ने दम तोड़ा दिया। सोशल मीडिया पर तमाम फैंस ह्यूमन को श्रद्धाजंलि दे रहे हैं।
नहीं रहे ओड़िया सिंगर ह्यूमन सागर
मिली जानकारी के मुताबिक 14 नवंबर को अचानक से तबीयत खराब होने के चलते ह्यूमन सागर को भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर की टीम ने उनका उपचार शुरू किया। तीन दिनों तक लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद सोमवार 17 नवंबर को ह्यूमन सागर ने आखिरी सांस ली।
ये भी पढ़ें- खत्म हुआ गायक ह्यूमन सागर और पत्नी श्रेया मिश्रा का पारिवारिक विवाद: दोनों एक साथ रहने को हुए तैयार
ह्यूमन सागर की मौत की खबर सामने आते ही कि उनके परिवार और फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल ह्यूमन ओड़िया सिनेमा जगत के लोकप्रिय पार्श्व गायकों की सूची में शुमार थे, उनका इस तरह से दुनिया को अलविदा कहना इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि एक स्टेज शो के दौरान ह्यूमन सागर को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। ह्यूमन सागर की मां शेफाली ने उनके मैनजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे की हालत खराब होने के बाद भी उन्हें परफॉर्म करने पर मजबूर किया गया था। गौर किया जाए ह्यूमन की मौत की वजह की तरफ तो वह मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम बताई जा रही है।
वॉयस ऑफ ओडिशा सीजन 2 के विनर रहे थे ह्यूमन सागर
दरअसल ह्यूमन सागर कितनी कमाल के गायक थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह ओड़िया सिंगिंग रियलिटी शो वॉयस ऑफ ओडिशा सीजन 2 के विजेता रहे थे। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने कई शानदार गीतों को गाया था, जिसके लिए सागर को हमेशा याद किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।