Humane Sagar Death: 34 साल की उम्र में गायक ह्यूमन सागर का निधन, मौत की वजह कर देगी हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Humane Sagar Passed Away: मनोरंजन जगत के लिए बीते कुछ दिन बेहद बुरे साबित हुए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय गायक ह्यूमन सागर का निधन का हो गया है। महज 34 साल की उम्र में गायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसकी वजह से ओलिवुड में मातम पसर गया है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि प्लेबैक सिंगर ह्यूमन अब हमारे बीच नहीं रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते कुछ दिनों से खराब सेहत के चलते ह्यूमन सागर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान ह्यूमन ने दम तोड़ा दिया। सोशल मीडिया पर तमाम फैंस ह्यूमन को श्रद्धाजंलि दे रहे हैं। नहीं रहे ओड़िया सिंगर ह्यूमन सागर मिली जानकारी के मुताबिक 14 नवंबर को अचानक से तबीयत खराब होने के चलते ह्यूमन सागर को भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर की टीम ने उनका उपचार शुरू किया। तीन दिनों तक लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद सोमवार 17 नवंबर को ह्यूमन सागर ने आखिरी सांस ली।

बताया जा रहा है कि एक स्टेज शो के दौरान ह्यूमन सागर को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। ह्यूमन सागर की मां शेफाली ने उनके मैनजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे की हालत खराब होने के बाद भी उन्हें परफॉर्म करने पर मजबूर किया गया था। गौर किया जाए ह्यूमन की मौत की वजह की तरफ तो वह मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम बताई जा रही है।