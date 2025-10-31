दिलीप कुमार का भतीजा नहीं बन पाया सुपरस्टार, दो शादियां टूटी...आर्थिक तंगी भी झेली, अब इस हाल में है एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिलीप कुमार...हिंदी सिनेमा के वो कलाकार जिन्हें देखने भर से लोगों को सुकून मिला। बड़े पर्दे वो जब-जब आए तब-तब एक जादू हुआ। जादू उनकी अदाकारी का...जादू उनकी उस कलाकारी जिसने हर किसी को अपना मुरीद बनाया। कहते हैं कि सदियां गुजर जाती हैं तब ऐसे लोग आते हैं और दिलीप साहब भी इन्हीं में से एक थे। दिलीप कुमार (Dilip Kumar) ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, लेकिन जब उनके परिवार के लोग इस इंड्स्ट्री में आए तो वो जादू नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की गई। आज हम आपको दिलीप साहब के उसी भतीजे के बारे में बताएंगे, जो बॉलीवुड में हीरो तो बना, लेकिन महज साइड हीरो बनकर रह गया।

दिलीप कुमार के भतीजे हैं अयूब खान

अयूब खान (Ayub K), ये नाम आपने भले ही कम सुना हो लेकिन पर्दे पर आपने इन्हें कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। अब चाहे कोई टीवी सीरियल में देखा हो या फिर आपने इन्हें किसी फिल्म में देखा हो। अयूब खान को एक्टिंग विरासत में मिली। अयूब खान एक्टर नासिर खान और एक्ट्रेस बेगम पारा के बेटे हैं और दिलीप कुमार के भतीजे हैं। यही वजह थी कि दिलीप कुमार के भतीजे कहे जाने के बाद जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था तो उन्हें अगला सुपरस्टार कहा जा रहा था।

फिल्मों में ऐसे हुई अयूब खान की एंट्री

अयूब खान ने एक्टिंग को बहुत करीब से देखा। जब उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया तो उनके करियर की गाड़ी को धक्का दिया फिल्म 1992 में आई फिल्म माशूक ने। हालांकि इससे पहले वो बीआर चोपड़ा के महाभारत में काम कर चुके थे। फिल्मों में आने के बाद उन्हें धीरे-धीरे फिल्में मिलने लगीं। अयूब को असली पहचान फिल्म सलामी से मिली। साल 1994 में आई इस फिल्म से अयूब को लोग जानने लगे। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया। साल 1997 में फिल्म मृत्युदंड आई। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित उनकी हीरोइन थीं। ये भले चली भले ही नहीं लेकिन इसकी चर्चा हुई। इसके बाद उन्हें फिल्मों में साइड हीरो के रोल्स मिले।

साइड हीरो बनकर रह गए अयूब खान

फिल्मों में लीड एक्टर बनने के बाद अय़ूब खान को जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने पर्दे पर साइड हीरो बनना मुनासिब समझा, क्योंकि कोई दूसरा उपाय भी नहीं था और ना ही उन्हें कोई बड़े रोल्स ऑफर कर रहा था। साइड हीरो के तौर पर उन्होंने मेला, कयामत, गंगाजल, एलओसी-कारगिल और अपहरण जैसी फिल्मों में काम किया। हालाकि फिल्मों में जब कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर टीवी का रुख किया।

टीवी पर कई सालों से काम कर रहे हैं अयूब खान

फिल्मों में काम करने के बाद अयूब खान टीवी पर आ गए। टीवी पर वो सालों से काम कर रहे हैं। अयूब अभी भी छोटे पर्दे पर एक्टिव हैं। उत्तरन, 'नीरजा: एक नई पहचान', 'तेरे इश्क में घायल' तेरे इश्क में घायल, स्पाय बहू, गुड़ से मीठा इश्क, रंजू की बेटियां, जिंदगी अभी बाकी है मेरे घोस्ट समेत उन्होंने 25 टीवी शोज में काम किया है। अब भी वो टीवी पर ही काम कर रहे हैं।

हालांकि साल 2020 के बाद उन्होंने आर्थिक तंगी का भी दर्द झेला। साल 2021 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास काम नहीं है। अगर उन्हें काम नहीं मिला तो उन्हें लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। हालांकि बाद में सब ठीक हुआ और उन्हें काम मिला। वहीं पर्सनल लाइफ में अयूब खान ने दो शादियां कीं और दोनों ही नहीं चलीं।