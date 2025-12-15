पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बहू बनाना चाहते थे राज कपूर, बनने वाली थी ऋषि की दुल्हन, 'प्रेम रोग' का दिया था ऑफर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर (Raj Kapoor) की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी निकली है। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा में ना जाने कितने किरदार और कितनी फिल्मों के जरिए सालों तक दर्शकों को एंटरटेन किया। पहले खुद वो अभिनेता के तौर पर काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने बेटों को सिनेमा का स्टार बनाया और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अब आपको साल 1982 में आई सुपरहिट फिल्म प्रेम रोग (Prem Rog) तो याद होगी ही। इस फिल्म में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने काम किया था और ऋषि के साथ फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरे नजर आईं थीं, लेकिन इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे से पहले एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को राज कपूर लेना चाहते थे। आइए जानते हैं, फिल्म से जुड़ा वो मजेदार किस्सा...

प्रेम रोग के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी राज कपूर की पसंद दरअसल फिल्म 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग, एक कमाल की फिल्म इसलिए साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म ने समाज की सोच पर भी सवाल खड़े किए। वक्त से काफी आगे की कहानी फिल्म में दिखाई गई और फिल्म का प्लॉट बेहद पसंद किया गया। फिल्म ऋषि और पद्मिनी की कैमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही।

हालांकि इस फिल्म के लिए पद्मिनी से पहले पाकिस्तानी एक्ट्रेस संगीता यानी परवीन रिजवी (Parveen Rizvi) उनकी पहली पसंद थीं। खुद परवीन रिजवी यानि संगीता ने इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया, जिसकी एक क्लिप इस वक्त काफी वायरल है। संगीता ने इंटरव्यू में बताया कि राज कपूर ने उन्हें प्रेम रोग की हीरोइन के तौर पर कास्ट करने की इच्छा जताई थी। वो चाहते थे कि फिल्म में वो काम करें, लेकिन परवीन रिजवी को राज कपूर ने अपने घर की बहू बनाने का ऑफर दे डाला था।

View this post on Instagram A post shared by The Trending Pk (@thetrendingpk2025) दरअसल राज कपूर चाहते थे कि संगीता उनके बेटे ऋषि कपूर से शादी कर लें। इस तरह से संगीता आसानी से भारत आ पाएंगी और फिल्मों में काम कर पाएंगी। ये सुनने के बाद संगीता हैरान रह गईं। हालांकि बाद में संगीता ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि, जब अपने मुल्क में नाम, पहचान और सम्मान सब कुछ मिल गया है तो वो दूसरे देश में क्यों जाएंगी। इसके बाद संगीता ना तो भारत आईं, ना उन्होंने फिल्म प्रेम रोग में काम किया और ना ही उन्होंने ऋषि कपूर से शादी की।