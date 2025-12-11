चम्मचों की चोरी...कम पड़ा खाना...दर्जी ने सिया जोड़ा, 22 साल बड़े Dilip Kumar से जब हुई सायरा बानो की शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार्स की कहानियां खूब सुनी और पढ़ी गई हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में दिलीप कुमार वो सुपरस्टार रहे हैं, जिनके दीवाने आज भी मौजूद हैं। फिल्मों में आने के बाद दिलीप साहब (Dilip Kumar) ने पर्दे पर वो जादू किया, जिसे देखने के लिए हर शख्स थिएटर तक पहुंचा। पर्दे पर वो जितने अलग किरदारों में नजर आए, निजी जिंदगी में वो उतने ही सरल स्वभाव के रहे। यही वजह थी की उम्र में काफी छोटी सायरा बानो (Saira Bano) को उनसे मोहब्बत हो गई। आज हम आपको दिलीप और सायर की मोहब्बत के उन फसानों को सुनाएंगे और बताएंगे, जो आपने पहले नहीं सुने होंगे और क्यों इतने दशकों बाद भी गोल्डन है सायरा-दिलीप की लवस्टोरी...

11 अक्टूबर 1966, यही वो तारीख है जब सायरा ने दिलीप साहब को हमेशा के लिए अपना बनाया। यही वो दिन था जब दोनों ने शादी की थी। बीते दिनों ही सायरा बानो ने अपनी शादी की सालगिरह पर अपने साहब को याद किया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई तस्वीरें साझा की थीं।

इसके साथ ही उन्होंने उस सुनहरी रात का जिक्र भी किया और बताया कि उस खास रात को आखिरकार कौन कौन से गाने बजे थे। सायरा बानो की पोस्ट के मुताबिक, उनकी शादी में कोई दिखावा नहीं था। ना कोई शोर-शराबा और ना ही कोई बड़ा डिजाइनर। यहां तक कि उनकी शादी में कार्ड तक नहीं छपे थे।

यह भी पढ़ें- जब अचानक दिलीप कुमार के बेडरूम में घुस गए थे धर्मेंद्र, 73 साल पुराना वो किस्सा, रातों-रात बदली 'ही-मैन' की तकदीर

बेहद समान्य तरीके से उनकी शादी हुई थी। महज कुछ लोगों की मौजूदगी में ये शादी हुई। उन्होंने लिखा कि,

मेरी जिंदगी की सबसे यादगार शामों में से वही एक शाम थी। हमारी शादी की रात 'दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात' गाना बज रहा था, जो पूरे माहौल को बना रहा था और हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। ये गाना रात भर मेरे दिल में खुशी लाता रहा। उस वक्त तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उड़ सकती हूं। हमारी शादी की वो रात मेरे लिए एक सपने जैसी थी, जो सच होती दिख रही थी।

लोकल दर्जी ने बनाया शादी का जोड़ा

कहते हैं मोहब्बत को अगर मंजिल मिल जाए तो सब हासिल हो जाता है। यही दिलीप और सायरा की प्रेम कहानी में हुआ था। सायरा बानो की जब दिलीप कुमार से शादी हुई तब वो बहुत छोटी थीं। दिलीप साहब उस वक्त 44 साल के थे तो सायरा महज 22 साल की थीं। कई मुश्किलें और अड़चनें भी आईं पर दोनों ने शादी करने की ठान ली थी। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि,

दिलीप साहब ने सीधा फोन करके कहा- 'एक मौलवी को बुलाओ और निकाह करवा दो'। बस यही बात उनके दिल में घर कर गई और फिर यहीं से दोनों ने शादी करने की ठान ली। सायरा बानो ने बताया कि, उनकी शादी का दिन कोई बड़ा भव्य दिन नहीं था। कोई बड़ा डिजाइनर उनकी शादी के लिए नहीं था। ना कोई खास प्लानिंग थी, ना डेकोरेटर और ना ही कोई पहले से व्यवस्था, बस था तो प्यार। सायरा बानो ने बताया कि, मेरी शादी का जोड़ा हमारे इलाके में ही रहने वाले एक दर्जी ने बनाया था। हर चीज बेहद सादगी से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो दिन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। हमारी शादी नवंबर में होनी थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही फैसला किया और शादी जल्दी कर दी गई।

घोड़ी की छतरी से जब टकराया दिलीप साहब का सेहरा

दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के लिए खास तैयारियां बिल्कुल नहीं थीं। शादी के लिए दोनों ने तुरंत हामी भरी। यहां तक कि जब दिलीप साहब, सायरा बानो के घर बारात लेकर आए तो उस वक्त का भी एक मजेदार किस्सा था। सायरा बानो ने बताया कि,

'मुझे याद है कि हमारी बारात का सीन भी बड़ा मजेदार था। साहब की बारात जब मेरे घर की गली से गुजर रही थी, तो घोड़ी की छतरी उनके सेहरे से टकरा गई। मैं बता नहीं सकती ये नजारा इतना प्यारा था कि याद करते ही आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उस दिन मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ था और इस वाक्या को सुनकर और देखकर हर कोई हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहा था। जो लोग शादी में नए आए थे, मानो वो मेरे परिवार का हिस्सा थे। ये नज़ारे आज भी मेरे दिल में बसे हुए हैं।'

शादी में कम पड़ा खाना, कांटे-चम्मच चुरा ले गए लोग

सायरा ने बताया कि जब उनका निकाह हो रहा था तो वो घर की ऊपरी मंजिल पर थीं। घर के नीचे पूरी बारात और दूल्हा बने दिलीप कुमार आ चुके थे। लेकिन जब वो छत से नीचे आ रहीं थीं तो उन्हें नीचे ही आने में दो घंटे लग गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। सायरा ने ये भी बताया कि, ज्यादा भीड़ होने की वजह से शादी में खाना भी कम पड़ गया था। लोग छोटी-छोटी चीजें चुराने पर उतर आए थे और अपनी जेब में एक याद के तौर पर रखकर ले जाने लगे थे। कोई चम्मच-कांटे चुरा रहा था, तो कोई किसी और चीज़ पर हाथ साफ कर रहा था। जो भी उस दिन हुआ वो शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता।