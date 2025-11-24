Language
    जब अचानक दिलीप कुमार के बेडरूम में घुस गए थे धर्मेंद्र, 73 साल पुराना वो किस्सा, रातों-रात बदली 'ही-मैन' की तकदीर

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की दोस्ती एक यादगार कहानी है। 1952 में, धर्मेंद्र, जो उस समय कॉलेज के छात्र थे, दिलीप कुमार से मिलने उनके घर चले गए। वे सीधे उनके बेडरूम में पहुँच गए, जिससे दिलीप कुमार चौंक गए। बाद में, दिलीप कुमार की बहन फरीदा ने धर्मेंद्र को उनसे मिलवाया। दिलीप कुमार ने उन्हें एक स्वेटर भी दिया था। धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

    Hero Image

    जब अचानक दिलीप कुमार के बेडरूम में घुस गए थे धर्मेंद्र (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की दोस्ती और अपनापन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। धर्मेंद्र ने खुद बताया था कि कैसे 1952 में वह अपने आदर्श दिलीप साहब से मिलने बिना सोचे-समझे उनके घर घुस गए थे। यह किस्सा दिलीप कुमार की आत्मकथा 'The Substance and the Shadow' में दर्ज है।

    इस किस्से के बारे में धर्मेंद्र ने बताया था कि 1952 में वह कॉलेज में सेकेंड इयर के छात्र थे और लुधियाना से पहली बार मुंबई आए थे। हालांकि, उस वक्त फिल्मों में आने का उनका कोई ठोस इरादा नहीं था वो बस दिलीप कुमार से मिलना चाहते थे। फिल्म 'शहीद' में उन्हें दिलीप कुमार की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्हें लगा था कि दोनों भाई जैसे हैं।

    सीधा बेडरूम में पहुंच गए धर्मेंद्र

    इसके बाद अगले ही दिन वह बांद्रा के पाली माला स्थित दिलीप साहब के घर पहुंच गए। गेट पर कोई नहीं था तो वह सीधे अंदर चले गए और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक कमरे तक पहुंच गए। वह कमरा था दिलीप कुमार का और वह उस वक्त सो रहे थे।

    Dharmendra

    जैसे ही दिलीप कुमार की नींद खुली तो एक अनजान शख्स दो देखकर वो चौंक गए। धर्मेंद्र इस दौरान डर गए और वह तुरंत नीचे भागे और घर से बाहर निकलकर एक कैफे में जाकर लस्सी पीने लगे। वह सोचते रहे कि बिना पूछे घर में घुस जाना कितनी बड़ी गलती थी।

    क्यों बिना पूछे घर में घुस गए धर्मेंद्र?

    धर्मेंद्र ने बताया था कि पंजाब में घर हमेशा खुले रहते थे और लोग बिना झिझक आ-जा सकते थे। उन्हें लगा था कि दिलीप साहब का घर भी ऐसा ही होगा, लेकिन बाद में समझ आया कि यह मुंबई है और सामने एक बड़ा सितारा रहता है।

    इस घटना के 6 साल बाद धर्मेंद्र यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्मफेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में आए और जीत भी गए। फिल्मफेयर के ऑफिस में उनका मेकअप करने आई लड़की दिलीप कुमार की बहन फरीदा निकली। इसके बाद धर्मेंद्र ने उनसे दिलीप कुमार से मिलवाने की विनती की और उन्होंने हां कर दी।

    अगले दिन धर्मेंद्र को 48 पाली हिल स्थित घर बुलाया गया। दिलीप कुमार बाहर आए और प्यार से स्वागत किया और लॉन में बैठकर अपने शुरुआती संघर्षों की बातें बताईं। इस दौरान धर्मेंद्र बिल्कुल शांत बैठकर उनकी बातें सुनते रहें।

    दिलीप कुमार ने स्वेटर गिफ्ट किया

    जब धर्मेंद्र जाने लगे तो दिलीप कुमार उन्हें ऊपर अपने कमरे में ले गए। उन्होंने अपनी अलमारी से एक स्वेटर निकाला र धर्मेंद्र को दे दिया क्योंकि वह सिर्फ एक पतली कॉटन शर्ट में थे। दिलीप साहब ने उन्हें गले लगाया और फिर दरवाजे तक छोड़ने आए।

    Dharmendra (2)

    89 साल की उम्र में हुआ निधन

    बता दें, बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का फिल्मी करियर करीब 65 साल का रहा और इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ सुपरहीट फिल्मों में शोले, अनुपमा और सत्यकाम जैसी फिल्मों के नाम शामिल है। उन्होंने सोमवार को 89 साल की उम्र में अंतिम सांसे ली।

