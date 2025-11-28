Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sunil Grover ने उतारी इस क्रिकेटर की नकल, हंसते-हंसते Virat Kohli की पसलियों में हुआ दर्द

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:07 PM (IST)

    सुनील ग्रोवर ने एक कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटर की नकल उतारकर विराट कोहली को खूब हंसाया। सुनील ने क्रिकेटर के गेटअप और आवाज की हूबहू नकल की, जिसे देखकर विराट कोहली अपनी हंसी नहीं रोक पाए। विराट को हंसता देख फैंस भी खुश हो गए और सुनील ग्रोवर की कॉमेडी की तारीफ की।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुनील ग्रोवर का एक्ट देखकर विराट कोहली के पेट में दर्द/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं हैं कि सुनील ग्रोवर कॉमेडी की दुनिया के किंग हैं। उनकी और कपिल शर्मा की जुगलबंदी लोगों को बहुत पसंद आती है। जिस तरह से सुनील ग्रोवर अपने किरदार को पकड़ते हैं और उसमें डूब जाते हैं, उससे वह चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुत्थी से लेकर डॉ मशहूर गुलाटी, इंजीनियर चुम्बक मित्तल जैसे अलग-अलग किरदार निभाकर सबको एंटरटेन करने वाले सुनील ग्रोवर ने हाल ही में विराट कोहली के पेट में दर्द कर दिया। उन्होंने एक मशनूर क्रिकेटर की ऐसी नकल उतारी कि विराट कोहली खुद की हंसी नहीं रोक पाए। ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं।

    सुनील ग्रोवर ने की इस क्रिकेटर की नकल

    हाल ही में विराट कोहली और सुनील ग्रोवर एक इवेंट पर पहुंचे थे, जिसका वीडियो एक फैन पेज ने शेयर किया है। इस वीडियो में सुनील ग्रोवर दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान कपिल देव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। सुनील ने न सिर्फ कपिल देव की तरह गेटअप बनाया, बल्कि वह उनकी आवाज में मिमिक करते हुए दिखाई दिए।

    यह भी पढ़ें- इस टीवी एक्टर की वजह से विक्की कौशल बने Katrina Kaif के सैया, लगाई थी दोनों के बीच प्यार की 'चिंगारी'?

    सुनील ग्रोवर का कपिल देव गेटअप देखकर विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सुनील ग्रोवर ने उन्हें इतना हंसाया कि विराट कोहली की पसलियों में दर्द होने लगा, जो आप इस वायरल वीडियो में साफ देख सकते हैं।

    विराट कोहली को हंसता देख खिल उठे फैंस के चेहरे

    विराट कोहली को लंबे समय के बाद खुलकर मुस्कुराता देख फैंस भी खुश हो गए और उन्होंने सुनील ग्रोवर का उनकी मिमिक के लिए धन्यवाद किया। एक यूजर ने लिखा, "इन्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि इनकी स्माइल हमारे मूड को बदल देती है"।

    दूसरे यूजर ने लिखा, "सलमान खान का जो पेट दुखा दे वह सुनील ग्रोवर...विराट कोहली की पसलियों में जो दर्द ला दे, वह सुनील ग्रोवर है। एक अन्य यूजर ने लिखा, "जब भी विराट स्माइल करता है, तो ऐसा लगता है दुनिया रोशन हो गई...थैंक यू सुनील ग्रोवर"।

    यह भी पढ़ें- उत्‍तराखंड में लगेगा सुनील ग्रोवर की कॉमेडी का तड़का, सजेगी जस्सी गिल की महफ‍िल; यहां मचेगी धूम