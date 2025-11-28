Sunil Grover ने उतारी इस क्रिकेटर की नकल, हंसते-हंसते Virat Kohli की पसलियों में हुआ दर्द

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं हैं कि सुनील ग्रोवर कॉमेडी की दुनिया के किंग हैं। उनकी और कपिल शर्मा की जुगलबंदी लोगों को बहुत पसंद आती है। जिस तरह से सुनील ग्रोवर अपने किरदार को पकड़ते हैं और उसमें डूब जाते हैं, उससे वह चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं।

गुत्थी से लेकर डॉ मशहूर गुलाटी, इंजीनियर चुम्बक मित्तल जैसे अलग-अलग किरदार निभाकर सबको एंटरटेन करने वाले सुनील ग्रोवर ने हाल ही में विराट कोहली के पेट में दर्द कर दिया। उन्होंने एक मशनूर क्रिकेटर की ऐसी नकल उतारी कि विराट कोहली खुद की हंसी नहीं रोक पाए। ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं।

सुनील ग्रोवर ने की इस क्रिकेटर की नकल हाल ही में विराट कोहली और सुनील ग्रोवर एक इवेंट पर पहुंचे थे, जिसका वीडियो एक फैन पेज ने शेयर किया है। इस वीडियो में सुनील ग्रोवर दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान कपिल देव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। सुनील ने न सिर्फ कपिल देव की तरह गेटअप बनाया, बल्कि वह उनकी आवाज में मिमिक करते हुए दिखाई दिए।