जागरण संवाददाता, नई टिहरी । उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध 49वां सिद्धपीठ मां श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला सुनील ग्रोवर की कामेडी, जस्सी गिल और कुलदीप शर्मा के गानों से गूंजेगा। दरअसल, मेले में विभिन्न कलाकार अपनी प्रतिभा से कार्यक्रम में चार चांद लगाएंगे। मेले के अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिम्मेदारों की ओर से मेले की सभी तैयारियां कर ली गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

27 अक्टूबर से चार नवंबर तक नगर पालिका सामुदायिक भवन और रामलीला मैदान (झंडा मैदान) नरेंद्रनगर में आयोजित होने जा रहे कुंजापुरी मेले का शुभारंभ 27 अक्टूबर को दोपहर एक बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे। इस दौरान पीएसी बैंड, उत्तराखंड पुलिस बैंड, छोलिया नृत्य, संस्कृति निदेशालय व विभिन्न स्थानीय विद्यालयों की ओर से झांकियां निकाली जाएंगी। संध्या कार्यक्रम में गढ़वाली लोकगायिका रेशमा शाह-राजेंद्र भंडारी एंड पार्टी और पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण एंड पार्टी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे।

28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से खेलों का विधिवत उद्घाटन मुख्य बाजार नरेंद्रनगर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व सुबोध उनियाल करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगिताओं क शुभारंभ होगा। 30 अक्टूबर को संध्या कार्यक्रम में उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिकाएं उप्रेती बहनें और हिमाचली लोकगायक नाटी किंग कुलदीप शर्मा एंड पार्टी की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

31 अक्टूबर की संध्या को दिल्ली के मशहूर द निरमन प्रोजेक्ट एंड बैंड पार्टी और पंजाबी सिंगर जस्सी गिल व बब्बल राय की ओर से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। एक नवंबर की संध्या पर संस्कृति विभाग, देहरादून की ओर से नामित बीना बोरा एंड पार्टी और गढ़वाली लोकगायिका प्रियंका मेहर एंड पार्टी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।