राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते Maharani 4 के 'प्रधानमंत्री', डायरेक्टर बनने की राह पर विपिन शर्मा

दीपेश पांडेय, मुंबई। तारे जमीं पर, गैंग्स आफ वासेपुर और धड़क 2 फिल्मों में काम करने वाले एक्टर विपिन शर्मा अभिनय के साथ लेखन और निर्देशन में भी रुचि रखते हैं। वेब सीरीज महारानी के चौथे सीजन में वह प्रधानमंत्री की भूमिका में दिखेंगे, पर बात करें असल जिंदगी की तो उन्हें राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है।

राजनीति में नहीं है विपिन की दिलचस्पी विपिन कहते हैं कि मेरे लिए तो हर कैरेक्टर ही चैलेंजिंग होता है, फिर वह राजनेता, पुलिस अधिकारी या किसी वकील का हो। मैं किसी भी किरदार को उसके पेशे के नजरिए से नहीं देखता हूं। मैं राजनीति में उतनी ही दिलचस्पी रखता हूं, जितनी एक आम आदमी की होती है। मैं भी खबरें पढ़ता हूं और जानकारी रखता हूं। इससे ज्यादा मैं राजनीति में नहीं घुसता हूं, ना ही राजनीतिक चीजों के बारे में किसी से कोई चर्चा करता हूं। मेरी दिलचस्पी साहित्य में ज्यादा है।