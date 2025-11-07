राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते Maharani 4 के 'प्रधानमंत्री', डायरेक्टर बनने की राह पर विपिन शर्मा
Vipin Sharma: सोनी लिव पर आज प्रदर्शित हो रही वेब सीरीज महारानी के चौथे सीजन में प्रधानमंत्री की भूमिका में नजर आएंगे विपिन शर्मा। साहित्य में रुचि रखने वाले विपिन आगामी दिनों में फिल्म का लेखन व निर्देशन करना चाहते हैं।
दीपेश पांडेय, मुंबई। तारे जमीं पर, गैंग्स आफ वासेपुर और धड़क 2 फिल्मों में काम करने वाले एक्टर विपिन शर्मा अभिनय के साथ लेखन और निर्देशन में भी रुचि रखते हैं। वेब सीरीज महारानी के चौथे सीजन में वह प्रधानमंत्री की भूमिका में दिखेंगे, पर बात करें असल जिंदगी की तो उन्हें राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है।
राजनीति में नहीं है विपिन की दिलचस्पी
विपिन कहते हैं कि मेरे लिए तो हर कैरेक्टर ही चैलेंजिंग होता है, फिर वह राजनेता, पुलिस अधिकारी या किसी वकील का हो। मैं किसी भी किरदार को उसके पेशे के नजरिए से नहीं देखता हूं। मैं राजनीति में उतनी ही दिलचस्पी रखता हूं, जितनी एक आम आदमी की होती है। मैं भी खबरें पढ़ता हूं और जानकारी रखता हूं। इससे ज्यादा मैं राजनीति में नहीं घुसता हूं, ना ही राजनीतिक चीजों के बारे में किसी से कोई चर्चा करता हूं। मेरी दिलचस्पी साहित्य में ज्यादा है।
निर्देशक बनना चाहते हैं विपिन
ऐसे में विपिन अब लेखन और निर्देशन की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं कि फिलहाल मैं कुछ चीजों पर काम कर रहा हूं। मैंने स्पिरिचुअलिटी से संबंधित एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। फिलहाल तो मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिल्म बनाना, उसके लिए पैसे जुटाना बड़ी प्रोसेस है। मैं सिर्फ निर्देशक बनने के लिए निर्देशन में नहीं उतर रहा हूं। मुझे अपनी लिखी कहानी बहुत अच्छी लग रही है। उसमें एक रोल मैंने अपने लिए भी लिखा है, एक ऐसा रोल जिसके डायलॉग ज्यादा नहीं है। मैं अपने लिए काफी समय से ऐसा काम करना चाह रहा था।
धड़क 2 के कैरेक्टर ने किया उत्साहित
फिल्म धड़क 2 में विपिन ने लौंडा नाच करने वाले कैरेक्टर को निभाकर खूब सराहना पाई। विपिन बताते हैं कि मैं डांसर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने सुना था कि मेरा किरदार लौंडा नाच करता है। फिल्म में उसका एक लौंडा नाच वाला गाना भी होगा, तो मैं बहुत उत्साहित हुआ था। वो किरदार मुझे बहुत प्यारा इसलिए भी लगा क्योंकि मैंने अपने जीवन में उसके जैसी जिंदगी, गरीबी और बेबसी को बहुत करीब से देखा है। इसके माध्यम से मुझे अपने बचपन की कुछ पुरानी चीजों को याद करने का मौका मिला।
