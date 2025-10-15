पेट पालने के लिए करोल बाग में बेची साड़ियां...कॉलेज में हुए फेल, दिलचस्प है Vijay Raaz की सक्सेस स्टोरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में नाम बनाना इतना आसान नहीं है। यहां हर कोई आंखों में बड़े-बड़े सपने लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ करे और अगर किस्मत साथ दे तो वो बड़े पर्दे पर जरूर आए। कुछ ऐसे ही सपने लेकर आए थे विजय राज। जिन्होंने सिनेमा में नाम सिर्फ बनाया बल्कि अपनी फिल्मों के दम पर हर किसी का दिल भी जीता। खासकर उनका कौआ बिरयानी वाला डायलॉग कितना वायरल है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने से पहले विजय राज (Vijay Raaz) ने काफी स्ट्रगल किया था और आजकल वो अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित और उसके प्रमोशन में जुटे हैं।

साड़ी की दुकान पर विजय राज ने बेची साड़ियां

दरअसल विजय राज जल्द ही जमनापार सीजन 2 (Jamnapaaar 2) में नजर आने वाले हैं। इस वेबसीरीज के प्रमोशन में वो हर जगह जा रहे हैं। इसी बीच उन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद किया है। विजय राज ने कहा कि, 'मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था और ना मैं फिल्मों में काम करना चाहता था। मैं तो बस अपना गुजारा कर रहा था। मैं एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था और साथ ही साथ ईवनिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच एक दिन मैं कुछ लोगों से मिला और उनके जरिए मैं थिएटर तक पहुंचा। ये पहली बार था जब मैंने थिएटर नाम का कोई शब्द सुना। फिर क्या था यहीं मैंने थिएटर किया और यहीं से मेरी भी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई। शुरूआती दिनों में तो परिवार ने कुछ नहीं कहा लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यही मेरा करियर तो उन्हें काफी दिक्कत हुई। उस दौर में सरकारी नौकरी को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। मेरे पिता भी यही चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं और वो फिर चाहे किसी चपरासी की ही क्यों ना हो।' विजय राज ने बताया कि, घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए वो बचपन से ही छोटे-मोटे काम करते रहते थे। यहां तक कि उन्होंने करोग बाद में एक साड़ी की दुकान पर भी काम किया था। उस वक्त वो सिर्फ 19 साल के ही थे।