    पेट पालने के लिए करोल बाग में बेची साड़ियां...कॉलेज में हुए फेल, दिलचस्प है Vijay Raaz की सक्सेस स्टोरी

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने से पहले विजय राज (Vijay Raaz) ने काफी स्ट्रगल किया था और आजकल वो अपने नए प्रोजेक्ट (Jamnapaar 2) को लेकर काफी उत्साहित और उसके प्रमोशन में जुटे हैं। हाल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो अपने यंग ऐज में मेहनत करते थे और साड़ियां बेचते थे। 

    दिलचस्प है विजय राज के सफलता की कहानी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में नाम बनाना इतना आसान नहीं है। यहां हर कोई आंखों में बड़े-बड़े सपने लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ करे और अगर किस्मत साथ दे तो वो बड़े पर्दे पर जरूर आए। कुछ ऐसे ही सपने लेकर आए थे विजय राज। जिन्होंने सिनेमा में नाम सिर्फ बनाया बल्कि अपनी फिल्मों के दम पर हर किसी का दिल भी जीता। खासकर उनका कौआ बिरयानी वाला डायलॉग कितना वायरल है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने से पहले विजय राज (Vijay Raaz) ने काफी स्ट्रगल किया था और आजकल वो अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित और उसके प्रमोशन में जुटे हैं।

    साड़ी की दुकान पर विजय राज ने बेची साड़ियां
    दरअसल विजय राज जल्द ही जमनापार सीजन 2 (Jamnapaaar 2) में नजर आने वाले हैं। इस वेबसीरीज के प्रमोशन में वो हर जगह जा रहे हैं। इसी बीच उन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद किया है। विजय राज ने कहा कि, 'मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था और ना मैं फिल्मों में काम करना चाहता था। मैं तो बस अपना गुजारा कर रहा था। मैं एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था और साथ ही साथ ईवनिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच एक दिन मैं कुछ लोगों से मिला और उनके जरिए मैं थिएटर तक पहुंचा। ये पहली बार था जब मैंने थिएटर नाम का कोई शब्द सुना। फिर क्या था यहीं मैंने थिएटर किया और यहीं से मेरी भी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई। शुरूआती दिनों में तो परिवार ने कुछ नहीं कहा लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यही मेरा करियर तो उन्हें काफी दिक्कत हुई। उस दौर में सरकारी नौकरी को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। मेरे पिता भी यही चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं और वो फिर चाहे किसी चपरासी की ही क्यों ना हो।' विजय राज ने बताया कि, घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए वो बचपन से ही छोटे-मोटे काम करते रहते थे। यहां तक कि उन्होंने करोग बाद में एक साड़ी की दुकान पर भी काम किया था। उस वक्त वो सिर्फ 19 साल के ही थे।

    ऐसे विजय राज ने शुरू किया अपना फिल्मी करियर
    थिएटर में काम करने के बाद विजय राज ने धीरे धीरे एक्टिंग के गुड़ सीखे और फिर यहीं से वो फिल्मी दुनिया में आ गए। साल 1999 में उन्होंने फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद वो कई छोटी-बड़ी फिल्मों में दिखे। धीरे-धीरे उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। रन, धमाल, मानसून वेडिंग समेत उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा बीते सालों में उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी, भूल भुलैया 3, डेल्ही बेल्ही, चंदू चैंपियन और गली बॉय समेत कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है।

    विजय राज को फिल्म इंड्स्ट्री में 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कई फिल्मों में उनके यादगार किरदार हैं। इसके अलावा वो ओटीटी पर भी धमाल मचा रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा था और इन दिनों वो जमनापार सीजन 2 में बिजी चल रहे हैं। जो जल्द ही आने वाली है।

