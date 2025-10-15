Diwali 2025: दिवाली पर लगना है फुलझड़ी तो आलिया-जाहन्वी के इन लुक्स को करें कैरी, हर कोई कहेगा पटाखा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिवाली (Diwali 2025) की तैयारियां इस वक्त हर तरफ जोर-शोर से चल रही हैं। हर कोई दिवाली के लिए सजने-धजने की तैयारियों में जुटा है। बाजारों में इस वक्त खूब रौनक देखने को मिल रही है। वहीं हर कोई सोच रहा है कि इस बार दिवाली पर क्या पहना जाए। खासकर महिलाओं में इस बात को लेकर ज्यादा टेंशन रहती है कि वो दिवाली पर अलग और हटकर अपने लुक को कैसे कैरी करें। तो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार आप इस बार अपने दिवाली लुक को कंप्लीट करने के लिए किन लुक्स को कर सकती हैं कैरी।

आलिया भट्ट-

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के स्टाइल का कोई जवाब नहीं है। आलिया जब भी आती हैं तो हर कोई उनके फैशन और स्टाइल से काफी इंप्रेस हो जाता है। आलिया को अच्छे से पता है कि वेस्टर्न के साथ साथ इंडियन लुक को कैसे कैरी किया जाए। अगर आप आलिया से इंस्पायर्ड होना चाहते हैं तो इन लुक्स को आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं। आलिया ने साड़ी पहनकर कई बार अपने फैंस को और फैशन पुलिस को इंप्रेस किया है। तो आप आलिया के इस साड़ी लुक को कैरी कर सकती हैं। वहीं आलिया ने हाल ही में दुर्गा पूजा के साथ दौरान जो साड़ी पहनी थी वो काफी चर्चा में आई। बोहो लुक में आलिया काफी एलिगेंट लग रही थीं। इसके अलावा आलिया ने कई मौकों पर लहंगे चोली को भी अच्छे से पहना है और इसकी भी खूब तारीफ हुई है।

कियारा आडवाणी-

सिंपल और सादा लुक को अच्छे से कैसे कैरी किया जाए, ये कोई कियारा आडवाणी (Kiara Advani) से पूछे। कियारा आडवाणी दिवाली की वो फुलझड़ी हैं, जिनके लुक्स हर कोई कॉपी करना चाहता है। साड़ी हो, लहंगा हो या फिर कोई इंडियन सूट हो, कियारा का लुक आते ही छा जाता है। आप भी कियारा के इन लुक्स को कॉपी कर सकते हैं।