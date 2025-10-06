Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vijay Deverakonda की कार का हुआ एक्सीडेंट, वीडियो आया सामने, हैदराबाद लौट रहे थे एक्टर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:05 PM (IST)

    Vijay Deverakonda की कार का तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले में एक एक्सीडेंट हो गया। एक्टर आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी से हैदराबाद लौट रहे थे तभी उनकी कार को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है वहीं टक्कर लगने से कार क्षतिग्रस्त हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    विजय देवराकोंडा की कार का हुआ एक्सीडेंट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर विजय देवरकोंडा आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी से हैदराबाद, तेलंगाना जा रहे थे, तभी एक कार ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में लेक्सस LM350h कार क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरी कार बिना रुके हैदराबाद की ओर बढ़ गई। उनके ड्राइवर ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हैदराबाद लौट रहे थे एक्टर

    अभिनेता विजय देवरकोंडा की लेक्सस कार अचानक दाहिनी ओर मुड़ी एक बोलेरो से टकरा गई जिससे यह दुर्घटना हुई। विजय उस समय गाड़ी के अंदर ही थे, लेकिन वे सुरक्षित बच गए। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना अचानक हुई क्योंकि बोलेरो ने दिशा बदल दी, जिससे अभिनेता की कार को मामूली नुकसान हुआ। इस भिडंत में एक्टर की कार क्षतिग्रस्त हो गई है लेकिन विजय बाल-बाल बच गए हैं। विजय देवरकोंडा दुर्घटना के बाद सुरक्षित हैदराबाद पहुंच गए।

    यह भी पढ़ें- क्या Rashmika Mandanna ने विजय देवरकोंडा से कर ली सगाई? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

    कैसे हुई टक्कर

    पुलिस के अनुसार, 'अभिनेता विजय देवरकोंडा दोपहर करीब 3 बजे पुट्टपर्थी से हैदराबाद जा रहे थे, तभी आगे चल रही एक बोलेरो गाड़ी अचानक दाईं ओर मुड़ गई, जिससे उनकी कार का बायां हिस्सा टकरा गया। विजय और दो अन्य लोग कार में थे। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। उन्होंने तुरंत दूसरी गाड़ी ली और उनकी टीम ने बीमा के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई'।

    विजय-रश्मिका ने कथित तौर पर कर ली है सगाई

    यह खबर विजय देवरकोंडा के रविवार को अपने परिवार के साथ श्री सत्य साईं बाबा के प्रशांति निलयम आश्रम जाने के कुछ ही देर बाद आई है। यह खबर उन खबरों के बाद आई है कि अभिनेता और रश्मिका मंदाना ने 3 अक्टूबर को विजय के हैदराबाद स्थित आवास पर एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली थी, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य शामिल हुए थे।

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के फरवरी 2026 में एक डेस्टिनेशन वेडिंग में शादी करने की उम्मीद है। हालांकि इस पर न तो विजय और न ही रश्मिका ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है।

    प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो विजय को आखिरी बार गौतम तिन्ननुरी की तेलुगु स्पाई ड्रामा 'किंगडम' में देखा गया था, जो इस वक्त में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रही है।

    यह भी पढ़ें- कौन हैं रक्षित शेट्टी? विजय देवरकोंडा से पहले जिनकी दुल्हनियां बनने वाली थीं रश्मिका, क्यों टूटा था रिश्ता