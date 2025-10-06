Vijay Deverakonda की कार का हुआ एक्सीडेंट, वीडियो आया सामने, हैदराबाद लौट रहे थे एक्टर

Vijay Deverakonda की कार का तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले में एक एक्सीडेंट हो गया। एक्टर आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी से हैदराबाद लौट रहे थे तभी उनकी कार को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है वहीं टक्कर लगने से कार क्षतिग्रस्त हो गई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर विजय देवरकोंडा आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी से हैदराबाद, तेलंगाना जा रहे थे, तभी एक कार ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में लेक्सस LM350h कार क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरी कार बिना रुके हैदराबाद की ओर बढ़ गई। उनके ड्राइवर ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हैदराबाद लौट रहे थे एक्टर अभिनेता विजय देवरकोंडा की लेक्सस कार अचानक दाहिनी ओर मुड़ी एक बोलेरो से टकरा गई जिससे यह दुर्घटना हुई। विजय उस समय गाड़ी के अंदर ही थे, लेकिन वे सुरक्षित बच गए। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना अचानक हुई क्योंकि बोलेरो ने दिशा बदल दी, जिससे अभिनेता की कार को मामूली नुकसान हुआ। इस भिडंत में एक्टर की कार क्षतिग्रस्त हो गई है लेकिन विजय बाल-बाल बच गए हैं। विजय देवरकोंडा दुर्घटना के बाद सुरक्षित हैदराबाद पहुंच गए।