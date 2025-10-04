कौन हैं रक्षित शेट्टी? विजय देवरकोंडा से पहले जिनकी दुल्हनियां बनने वाली थीं रश्मिका, क्यों टूटा था रिश्ता

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों ने सगाई कर ली है और अगले साल फरवरी में ये कपल शादी की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इस बीच ही एक्ट्रेस की पहले टूटी सगाई की फोटो तेजी से वायरल हो रही है। कौन हैं रक्षित शेट्टी जिनके साथ कभी हुई थी उनकी सगाई चलिए जानते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थामा एक्ट्रेस (Thamma) एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई को लेकर हाल ही में आई खबरों को सुनकर फैंस के बीच में खुशी का माहौल है। एक लंबे समय से दोनों की इंगेजमेंट का वेट कर रहे उनके चाहने वाले लगातार कपल को सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं।

हालांकि, इन दोनों ही सितारों में से अभी तक किसी ने भी सगाई की खबरों पर रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन खबर है कि विजय देवरकोंडा की टीम की तरफ से ये कन्फर्म का दिया गया है कि दोनों फरवरी 2026 में सगाई कर रहे हैं।

विजय देवरकोंडा और रश्मिका की खुशी से भरे इस पल के बीच ही अब एक्ट्रेस की इंगेजमेंट की कुछ पुरानी फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें वह रक्षित शेट्टी के साथ नजर आ रही हैं। कौन हैं रक्षित जिनसे एक साल रिश्ते में रहने के बाद ही रश्मिका ने कर ली थी सगाई और क्यों टूटा था उनका रिश्ता, पढ़ें खबर में हर डिटेल:

कौन हैं रश्मिका के एक्स मंगेतर रक्षित शेट्टी? जब रश्मिका और विजय की कुछ महीनों पहले इंगेजमेंट की खबर आई थी, तभी एक्ट्रेस की रक्षित के साथ पुरानी फोटो वायरल हुई थी। अब एक बार फिर से वहीं तस्वीरें फिर सामने आई हैं, जिसमें रश्मिका अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट कर रही हैं। 'एनिमल' एक्ट्रेस के एक्स मंगेतर रक्षित शेट्टी कन्नड़ इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता हैं।

एक साल के अंदर ही टूटी थी उनकी सगाई रक्षित शेट्टी और रश्मिका मंदाना की पहली मुलाकात कन्नड़ फिल्म 'किरिक पार्टी' के सेट पर हुई, जिसमें इस एक्स कपल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जल्द ही ये ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ऑफस्क्रीन में बदल गई। दोनों को साथ में साउथ फैंस बहुत ही पसंद करते थे। रश्मिका-रक्षित ने 3 जुलाई 2017 में विराजपेट, कर्नाटक में एक प्राइवेट सेरेमनी के दौरान सगाई की थी।

हालांकि, दोनों के बीच का ये प्यार लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से साल 2018 में इस कपल ने अपनी सगाई तोड़ दी। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपैटिबीलिटी इशू की वजह से दोनों ने आपसी सहमति से अपने रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया।