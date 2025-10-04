Rashmika-Vijay Engagement: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने की गुपचुप सगाई, शादी की तारीख भी आई सामने?

साउथ सिनेमा के मशहूर रूमर्ड कपल रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कपल ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। उनकी शादी की तारीफ भी सामने आ गई है। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ग्लैमर वर्ल्ड के सबसे चर्चित स्टार कपल्स में से एक हैं। यूं तो दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन उनका प्यार लाख छुपाए नहीं छुपता है। दोनों कभी साथ में किसी फंक्शन को अटेंड करते हुए स्पॉट होते हैं तो कभी वेकेशन पर। कई बार तो रश्मिका को विजय के टी-शर्ट और कैप पहने हुए भी देखा गया है।

खैर, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने लाख डेटिंग रूमर्स के बावजूद कभी भी अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उनके चाहने वाले हमेशा से उन्हें शादी के बंधन में बंधता देखने के लिए बेताब थे। अब आखिरकार वो घड़ी भी आ गई है। जी हां, रश्मिका और विजय जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं।

रश्मिका-विजय ने की सगाई ऐसा हम नहीं, बल्कि फिल्मी गलियारों में चल रही अफवाह कह रही है। एम9 की रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Engagement) ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। कपल ने बिना किसी शोर शराबे के करीबी दोस्त और परिवार की मौजूदगी में एक प्राइवेट सेरेमनी होस्ट की और एक-दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हुए सगाई की अंगूठी पहनाई।