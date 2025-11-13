Language
    पहली बार पब्लिकली Rashmika Mandanna का हाथ थामे किस करते नजर आए विजय, नजारा देख क्रेजी हुए फैंस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:24 AM (IST)

    सालों तक अपने रिश्ते को छुपाए रखने के बाद, अभिनेता विजय देवरकोंडा (Vijay Devrakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) आखिरकार अपनी प्रेम कहानी को सार्वजनिक करने के लिए आ गए हैं। विजय को खुलेआम रश्मिका के हाथों पर किस करते हुए देखा गया जिससे उनके फैंस में खुशी की लहर है।

    रश्मिका को Kiss करते नजर आए विजय (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काफी समय से ये खबर आ रही थी कि अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसके बात ये रिपोर्ट किया गया कि कपल ने अक्टूबर में गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। दोनों अपने रिलेशन को अभी बंद लिफाफे में रखना चाह रहे हैं। हालांकि अब लगता है विजय ने रश्मिका के प्रति अपना प्यार जताने का तरीका खोज लिया है।

    रश्मिका को सपोर्ट करते आए नजर

    हैदराबाद में रश्मिका की हालिया रिलीज फिल्म 'द गर्लफ्रेंड'के सक्सेस इवेंट में फैंस को कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे उनका दिल गदगद हो गया। विजय जो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को स्पॉटलाइफ से बाहर रखना पसंद करते हैं इवेंट के दौरान रश्मिका को फुल ऑन स्पोर्ट करते और उनके हाथों पर किस करते नजर आए।

    पब्लिकली ये पहला ऐसा मोमेंट था जब विजय ने रश्मिका के प्रति अपना प्यार इस तरह जाहिर किया हो। विजय प्यार से रश्मिका की तरफ देख रहे थे और वो ब्लश करती नजर आईं। इवेंट से उनका ये पल तेजी से वायरल हो गया।

     
     
     
    फैंस ने लुटाया प्यार

    सोशल मीडिया पर इस पल के वीडियो वायरल होते ही प्रशंसक खुद को रोक नहीं पाए। एक फैन ने कमेंट किया,"उसकी असल ज़िंदगी की #गर्लफ्रेंड," जबकि दूसरे ने लिखा, "अब्बा, आखिरकार!" एक प्रशंसक ने लिखा, "आह कोंडन्ना," जबकि कई अन्य ने दिल और आंखों वाले इमोजी के साथ कमेंट किए। हालांकि यह पल बहुत जल्दी बीत गया, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद फैंस ने जैसे ही ये देखा जोर-जोर से हूटिंग करने लगे। कुछ लोगों ने इसे इस बात की अंतिम पुष्टि मान लिया कि यह जोड़ा जल्द ही शादी करने वाला है। शादी को लेकर भी कई सारी खबरें आई हैं लेकिन कपल लगातार इस पर चुप्पी बनाए हुए है।

    इन फिल्मों में साथ किया काम

    विजय और रश्मिका 2018 की फिल्म गीता गोविंदम और 2019 की फिल्म डियर कॉमरेड में साथ काम करने के बाद से ही प्रशंसकों के पसंदीदा बने हुए थे। 2018 में, रश्मिका ने कन्नड़ अभिनेता रक्षित शेट्टी के साथ अपनी सगाई भी ये कहते हुए तोड़ दी थी कि दोनों में समानता नहीं है।

