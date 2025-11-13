पहली बार पब्लिकली Rashmika Mandanna का हाथ थामे किस करते नजर आए विजय, नजारा देख क्रेजी हुए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काफी समय से ये खबर आ रही थी कि अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसके बात ये रिपोर्ट किया गया कि कपल ने अक्टूबर में गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। दोनों अपने रिलेशन को अभी बंद लिफाफे में रखना चाह रहे हैं। हालांकि अब लगता है विजय ने रश्मिका के प्रति अपना प्यार जताने का तरीका खोज लिया है।

रश्मिका को सपोर्ट करते आए नजर हैदराबाद में रश्मिका की हालिया रिलीज फिल्म 'द गर्लफ्रेंड'के सक्सेस इवेंट में फैंस को कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे उनका दिल गदगद हो गया। विजय जो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को स्पॉटलाइफ से बाहर रखना पसंद करते हैं इवेंट के दौरान रश्मिका को फुल ऑन स्पोर्ट करते और उनके हाथों पर किस करते नजर आए।