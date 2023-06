'मुझमे कमियां हैं...', विक्की कौशल खुद को नहीं मानते परफेक्ट पति, कटरीना कैफ संग शादीशुदा जिंदगी पर कही ये बात

Vicky Kaushal Talk About Happy Married Life With Katrina Kaif जरा हटके जरा बचके एक्टर विक्की कौशल इन दिनों अपनी फिल्म की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हिट होने के बाद भी वो प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कटरीना कैफ संग अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी बात की। एक्टर ने हैप्पी मैरिड लाइफ को लेकर टिप्स भी दिए।

Vicky Kaushal Talk About Happy Married Life With Katrina Kaif, Instagram

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Vaishali Chandra