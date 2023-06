Katrina Kaif: विक्की कौशल संग सैर पर निकलीं कटरीना कैफ, न्यूयॉर्क वेकेशन से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Katrina Kaif Shares Pictures From US Vacation With Vicky Kaushal कटरीना कैफ अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर इन दिनों पति विक्की कौशल संग घूमने निकली हैं। एक्ट्रेस न्यूयॉर्क में वेकेशन मना रही हैं। जहां से उन्होंने अपनी कुछ लेटेस्ट फोटो शेयर की है। वेकेशन से सामने आई कटरीना कैफ की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।