    गुंडों की गिरफ्त में आ गए थे Vicky Kaushal, शूटिंग के दौरान कर बैठे थे इतनी बड़ी गलती

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप की बेहद स्पेशल फिल्म है, उन्होंने कई बार इसके बारे में बताते हुए कहा है कि फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग रियल मार्केट और लोकेशन पर की गई है। अब विक्की कौशल ने भी एक बड़ा खुलासा इस फिल्म को लेकर किया है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विक्की कौशल ने एक बार बताया था कि अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए गुंडों ने उन्हें लगभग पीट ही दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से वे गुंडों से पिटते पिटते बचे थे।

    विक्की कौशल ने किया ये खुलासा

    एक इंटरव्यू में विक्की ने कहा, “फिल्म में जो कोयला स्मगलिंग दिखाई गई थी, वह असली थी। हमने उसे शूट किया। एक घटना तब हुई जब हम गैर-कानूनी रेत माइनिंग के विज़ुअल्स कैप्चर करने गए थे। मैं हैरान था क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह इतने खुलेआम होता है कि आपको नहीं लगेगा कि यह सच में स्मगलिंग हो रही है, आपको लगेगा कि यह एक ठीक से चलने वाला बिजनेस है क्योंकि वहां सिर्फ दो ट्रक नहीं खड़े थे, 500 ट्रक थे।”

    गुंडों से जान बचाकर भागे थे विक्की

    विक्की कौशल ने आगे बताया, “हम उन्हें चुपके से शूट कर रहे थे और कुछ लोग आ गए। हमें 500 लोगों ने घेर लिया था। तो, कैमरा अटेंडेंट एक बूढ़ा आदमी था, कोई 50 साल से ज्यादा का। उस आदमी ने यूनिट को फोन करके कहा कि कैमरा टाइम पर नहीं आएगा क्योंकि हम यहां एक सिचुएशन में फंस गए हैं। उसे फोन पर बात करते हुए सुनकर, वहां मौजूद आदमी को लगा कि वह किसी असरदार आदमी को फोन कर रहा है। उस आदमी ने कैमरामैन को थप्पड़ मारा, उससे कैमरा छीन लिया और हमें धमकी दी कि वे कैमरा तोड़ देंगे। हम दोनों पिटने वाले थे। हम किसी तरह भागे और अपनी जान बचाई।”

    गैंग्स ऑफ वासेपुर 1941 से 1990 के दशक के बीच तक कोयला माफिया और तीन क्राइम परिवारों के बीच जबरदस्त पावर स्ट्रगल, पॉलिटिक्स और दुश्मनी पर फोकस करती है। फिल्म में मनोज बाजपेयी, ऋचा चड्ढा, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और हुमा कुरैशी अहम रोल में हैं। यह एपिक ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म 2012 में दो पार्ट में रिलीज हुई थी।

