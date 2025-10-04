Sandhya Shantaram Death: दिग्गज एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, 94 की उम्र में ली आखिरी सांस
Sandhya Shantaram Death अनुभवी एक्ट्रेस संध्या शांताराम का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह झनक झनक पायल बाजे दो आंखें बारह हाथ नवरंग और मराठी मूवी पिंजरा जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती थीं। हालांकि उनके निधन का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज एक्ट्रेस संध्या शांताराम का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शिवाजी पार्क स्थित वैकुंठ धाम में किया गया। हालांकि उनके निधन के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन खबर है कि वे उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।