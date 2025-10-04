Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sandhya Shantaram Death: दिग्गज एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, 94 की उम्र में ली आखिरी सांस

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:35 PM (IST)

    Sandhya Shantaram Death अनुभवी एक्ट्रेस संध्या शांताराम का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह झनक झनक पायल बाजे दो आंखें बारह हाथ नवरंग और मराठी मूवी पिंजरा जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती थीं। हालांकि उनके निधन का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिग्गज एक्ट्रेस संध्या शांताराम का 94 की उम्र में निधन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज एक्ट्रेस संध्या शांताराम का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शिवाजी पार्क स्थित वैकुंठ धाम में किया गया। हालांकि उनके निधन के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन खबर है कि वे उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें