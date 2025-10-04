Sandhya Shantaram Death: दिग्गज एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, 94 की उम्र में ली आखिरी सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज एक्ट्रेस संध्या शांताराम का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शिवाजी पार्क स्थित वैकुंठ धाम में किया गया। हालांकि उनके निधन के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन खबर है कि वे उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी।