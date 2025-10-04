'लोलो इसकी हकदार नहीं थीं', Sunjay Kapur की तीसरी बीवी ने बर्बाद की थी Karisma Kapoor की शादी, बहन का आरोप

संपत्ति विवाद के बीच संजय कपूर की बहन मंदिरा ने सालों बाद अपने भाई और करिश्मा कपूर के रिश्ते पर बात की है। उनका कहना है कि संजय और करिश्मा का रिश्ता उनकी तीसरी भाभी प्रिया सचदेव की वजह से टूटा है। उन्होंने उस फेज के बारे में डिटेल से बताया है। जानिए अलग होने से पहले संजय और करिश्मा के बीच कैसा रिश्ता था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) और संजय कपूर (Sunjay Kapur) कभी बी-टाउन के सबसे पसंदीदा कपल्स में गिने जाते थे। मगर साल 2016 में उनका 13 साल का रिश्ता टूट गया। दो बच्चों समायरा और कियान के साथ करिश्मा अपने पूर्व पति संजय कपूर से अलग हो गईं और ठीक एक साल बाद यानी 2017 में बिजनेस टाइकून ने प्रिया सचदेव (Priya Sachdev) से तीसरी शादी कर ली।

इसी साल संजय कपूर का निधन हो गया था और तभी से उनकी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। प्रिया सचदेव पर उनकी सास और ननद ने गंभीर आरोप लगाया। यहां तक कि संजय की दूसरी और एक्स वाइफ करिश्मा ने भी बच्चों की तरफ से उनके खिलाफ केस दर्ज किया था।

प्रिया संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे संजय अब संजय कपूर की बहन मदिरा ने प्रिया पर करिश्मा और उनके भाई का रिश्ता तोड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संजय प्रिया के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। विक्की लालवानी के साथ बातचीत में मंदिरा ने कहा, "मैं उनके (प्रिया और संजय) बारे में तब से जानती थी जब वे उस फ्लाइट में मिले थे और मैं इससे खुश नहीं थी। लोलो (करिश्मा) और मेरा भाई असल में अच्छी जगह पर थे। कियान का जन्म हुआ था। मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था।"

Photo Credit - X प्रिया ने बर्बाद की करिश्मा की शादी मंदिरा ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी बच्चा पैदा किया है, गलत है। किसी परिवार में आकर उसे बिगाड़ना गलत है। आप एक खुशहाल शादी या फिर जो शादी पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं... आप उसे नहीं तोड़ सकते हैं। आपका जस्ट दूसरा बच्चा हुआ हो और आप अलग हो गए। आप शादी को बर्बाद नहीं करते और लोलो इसकी हकदार नहीं थीं।"