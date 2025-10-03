मेरी बेटी की न्यूड फोटो... Akshay Kumar ने किया चौंकाने वाला खुलासा, महाराष्ट्र सरकार से की ये अपील

Akshay Kumar ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से राज्य के स्कूलों में अनिवार्य वीकली साइबर पीरियड लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल में साइबर क्राइम के लिए जागरुक किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई एक चौंकाने वाली घटना का भी खुलासा किया और कहा कि एक अनजान व्यक्ति ने उससे न्यूड तस्वीरें मांगी थी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को मुंबई में एक पब्लिक इवेंट में एक्टर अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों के लिए एक वीकली साइबर पीरियड शुरू करने का आग्रह किया। एक्टर ने साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को उजागर करने के लिए एक उनकी बेटी के साथ हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है और इससे निपटने के लिए बच्चों को स्कूल में ही इसके लिए अवेयर करना होगा।

अक्षय ने किया ये खुलासा राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर जागरूकता माह 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान अक्षय कुमार ने इस खतरे को उजागर करने के लिए अपनी बेटी से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना शेयर की। अक्षय ने कहा, 'मैं आप सभी को एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं जो कुछ महीने पहले मेरे घर पर घटी थी। मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी और कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी के भी साथ खेल सकते हैं। जब आप खेल रहे होते हैं, तो कभी-कभी वहां से एक मैसेज आता है। तो उसे एक मैसेज आया- आप पुरुष हैं या महिला? तो उसने महिला का जवाब दिया और इसके बाद उस इंसान ने कहा कि क्या आप मुझे अपनी न्यूड तस्वीरें भेज सकते हैं? मेरी बेटी ने तुंरत गेम बंद कर दिया और जाकर मेरी पत्नी को बताया। इस तरह से चीजें शुरू होती हैं। यह भी साइबर अपराध का एक हिस्सा है। ये घटना हमारे लिए सबक बन गई।