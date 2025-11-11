Language
    300 फिल्में करने वालीं Madhavi की बेटी है बेहद खूबसूरत, ब्यूटी के मामले में बॉलीवुड के कई स्टार किड्स फेल

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:58 PM (IST)

    Actress Madhavi Daughter: साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक अपनी छाप छोड़ने वालीं अभिनेत्री माधवी को भला कौन भूल सकता है। मौजूदा समय में माधवी की तीन बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी के खूबसूरती के आगे तमाम बी टाउन स्टार किड्स फेल हैं।

    अभिनेत्री माधवी की बेटी कौन (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 के दशक की लोकप्रिय अदाकाराओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें वेटरन एक्ट्रेस माधवी (Madhavi) का नाम जरूर शामिल होगा। 300 से अधिक मूवीज में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ने वालीं माधवी ने अचानक से सिनेमा जगत से सारे कनेक्शन तोड़ लिया। उनके गायब होने के पीछे कई सारे कयास लगाए जाते हैं।

    हालांकि, मौजूदा समय में वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने और परिवार की लेटेस्ट फोटोज को शेयर करती हैं। जिनमें माधवी के पति राल्फ शर्मा और तीन बेटियां भी शामिल रहती हैं। इस बीच हम आपको माधवी की बड़ी बेटी (Madhavi Daughter) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खूबसूरती के मामले में अच्छी-अच्छी बॉलीवुड हसीनाओं पर भारी पड़ती हैं, आइए जानते हैं कि वह कौन हैं?

    एक्ट्रेस माधवी की खूबसूरत बेटी कौन?

    साल 1996 में अभिनेत्री माधवी ने राल्फ शर्मा संग शादी रचाई। वेडिंग के कुछ सालों बाद उनके घर में एक नन्ही परी का आगमन हुआ, जिसका नाम एवलिन दिव्या (Evelyn Divya) रखा। एवलिन लेडी सुपरस्टार माधवी की बड़ी बेटी हैं, इनके बाद दो और बेटियों का नंबर आता है।

    actressMadhavi (1)

    गौर किया एवलिन दिव्या की तरफ तो खूबसूरती के मामले में वह बी टाउन के कई स्टार किड्स पर भारी पड़ती हैं। सुहाना खान और अनन्या पांडे की खूबसूरती एक्ट्रेस माधवी की लाडली एवलिन दिव्या के आगे फीकी नजर आती है।

    actressmaadhavi2

    इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा आसानी से लगा जा सकता है कि एवलिन असल जिंदगी में किसी अप्सरा से कम नहीं दिखती हैं। इतना ही नहीं हॉटनेस के मामले में भी एवलिन किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं हैं। 

    actressmaadhavi3

    मिली जानकारी के मुताबिक 21 साल की एवलिन दिव्या फिलहाल कॉलेज में हैं और पढ़ाई कर रही हैं। आने वाले समय में क्या वह अपनी मां की तरह एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाएंगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा।

    कहां रहती हैं माधवी?

    दरअसल सिनेमा जगत से दूर होने के बाद माधवी अपने पति राफ्ल शर्मा संग हमेशा के लिए अमेरिका के न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गईं। अभिनेत्री अपने हसबैंड और तीनों बेटियों के साथ इस जगह रहती हैं। बताया जाता है कि परिवार पर काला जादू के शक के चलते माधवी ने बॉलीवुड और इंडिया को छोड़ दिया था।

