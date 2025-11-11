300 फिल्में करने वालीं Madhavi की बेटी है बेहद खूबसूरत, ब्यूटी के मामले में बॉलीवुड के कई स्टार किड्स फेल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 के दशक की लोकप्रिय अदाकाराओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें वेटरन एक्ट्रेस माधवी (Madhavi) का नाम जरूर शामिल होगा। 300 से अधिक मूवीज में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ने वालीं माधवी ने अचानक से सिनेमा जगत से सारे कनेक्शन तोड़ लिया। उनके गायब होने के पीछे कई सारे कयास लगाए जाते हैं।

हालांकि, मौजूदा समय में वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने और परिवार की लेटेस्ट फोटोज को शेयर करती हैं। जिनमें माधवी के पति राल्फ शर्मा और तीन बेटियां भी शामिल रहती हैं। इस बीच हम आपको माधवी की बड़ी बेटी (Madhavi Daughter) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खूबसूरती के मामले में अच्छी-अच्छी बॉलीवुड हसीनाओं पर भारी पड़ती हैं, आइए जानते हैं कि वह कौन हैं?

एक्ट्रेस माधवी की खूबसूरत बेटी कौन? साल 1996 में अभिनेत्री माधवी ने राल्फ शर्मा संग शादी रचाई। वेडिंग के कुछ सालों बाद उनके घर में एक नन्ही परी का आगमन हुआ, जिसका नाम एवलिन दिव्या (Evelyn Divya) रखा। एवलिन लेडी सुपरस्टार माधवी की बड़ी बेटी हैं, इनके बाद दो और बेटियों का नंबर आता है।