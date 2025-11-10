लीड एक्टर्स से भी बड़ा स्टार था 80s का ये चाइल्ड आर्टिस्ट, एक्टिंग छोड़ अब करता है ये काम
हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसे बाल कलाकार रहे, जो एक वक्त पर काफी फेमस हुआ करते थे। आज हम आपको 80 के दशक के एक ऐसे लोकप्रिय चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, डो लीड एक्टर्स से भी बड़ा स्टार माना जाता था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए नए स्टार्स के उदय का दौर था। सिर्फ लीड एक्टर्स ही नहीं बल्कि बाल कलाकारों ने भी इस दशक में खूब शोहरत हासिल की। इस आधार पर आज हम आपको बॉलीवुड के उस चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बडे़े-बड़े सुपरस्टार्स से ज्यादा फेमस हुआ करता था।
मास्टर बिट्टू (Master Bittu) के नाम से इस बाल कलाकार को जाना जाता था। आज ये कहां है और क्या करता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं।
अब कहां हैं मास्टर बिट्टू
मासूम चेहरा, चेहरे के हाव-भाव और फिल्मों में दमदार डायलॉग डिलीवरी के दम पर मास्टर बिट्टू हर किसी के चहेते माने जाते थे। 70 से लेकर 80 के दशक तक उन्होंने अमिताभ बच्चन और जीतेंद्र जैसे कई कलाकारों की बचपन की भूमिका को अदा कर लोकप्रियता हासिल की थी। दरअसल मास्टर बिट्टू का असली नाम विशाल देसाई है और आज के समय में वह एक्टिंग से नाता तोड़ चुके हैं।
पुरानी तस्वीरों की तुलना में अब विशाल को पहचान पाना मुश्किल होगा। फिलहाल मास्टर बिट्टू मुंबई में रहते हैं और इंडस्ट्री में बतौर फिल्ममेकर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। महाभारत के निर्देशक बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस से जुड़कर विशाल देसाई ने पर्दे के पीछे से सिनेमा में अपना योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने बागवान, बाबुल और भूतनाथ जैसी कई मूवीज में अपनी भागीदारी दी। इतना ही नहीं वह ढोलकी जैसी मूवी को भी डायरेक्टर कर चुके हैं।
बतौर निर्माता और डायरेक्टर वह हिंदी सिनेमा जगत में अब भी नाम कमा रहे हैं। इस दौरान वह टीवी शोज और फिल्मों को लगातार बना रहे हैं। हालांकि, अब विशाल देसाई लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं।
मास्टर बिट्टू की पॉपुलर मूवीज
पुराने दौर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हर फिल्ममेकर की पहली पसंद माने जाते थे। उनकी कुछ चुनिंदा मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उनके नाम इस प्रकार हैं-
अमर अकबर एंथनी
याराना
अनोखा बंधन
अपनापन
रुस्तम
दो और दो पांच
चुपके चुपके
गृह प्रवेश
मालूम हो कि अभिनेत्री शबाना आजमी की फिल्म अनोखा बंधन में अपने इमोशनल डायलॉग डिलीवरी से मास्टर बिट्टू ने हर किसी की आंखें नम कर दी थीं।
