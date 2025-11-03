Daya Dongre Dies: वेटरन एक्ट्रेस दया डोंगरे का निधन, 85 की उम्र में ली आखिरी सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज मराठी अभिनेत्री दया डोंगरे का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपने पीछे रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन जगत में एक विरासत छोड़ गईं। उम्र संबंधी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उनके निधन से मराठी और हिंदी मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए जानी जाने वाली उन्होंने मराठी रंगमंच, फिल्मों और धारावाहिकों में अपनी विविध भूमिकाओं के माध्यम से दर्शकों का अपार सम्मान और तारीफ अर्जित की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंगर बनना चाहती थीं दया डोंगरे मराठी सिनेमा में मशहूर नकारात्मक किरदारों में से एक के रूप में पहचानी जाने वाली डोंगरे की जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें यागदार बना दिया। वह एक प्रतिभाशाली गायिका भी थीं, जो शुरू में संगीत में अपना करियर बनाना चाहती थीं। दया डोंगरे ने छोटी उम्र से ही शास्त्रीय संगीत और नाट्य संगीत की ट्रेनिंग ली थी।