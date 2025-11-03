Daya Dongre Dies: वेटरन एक्ट्रेस दया डोंगरे का निधन, 85 की उम्र में ली आखिरी सांस
फिल्मों में अपनी तेज तर्रार सास की भूमिकाओं के लिए मशहूर दिग्गज मराठी अभिनेत्री दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक बहुमुखी कलाकार, जिन्होंने एक सिंगर के रूप में शुरुआत की थी, वह अपनी प्रभावशाली ऑन-स्क्रीन उपस्थिति के माध्यम से मराठी सिनेमा का एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज मराठी अभिनेत्री दया डोंगरे का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपने पीछे रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन जगत में एक विरासत छोड़ गईं। उम्र संबंधी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उनके निधन से मराठी और हिंदी मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए जानी जाने वाली उन्होंने मराठी रंगमंच, फिल्मों और धारावाहिकों में अपनी विविध भूमिकाओं के माध्यम से दर्शकों का अपार सम्मान और तारीफ अर्जित की।
सिंगर बनना चाहती थीं दया डोंगरे
मराठी सिनेमा में मशहूर नकारात्मक किरदारों में से एक के रूप में पहचानी जाने वाली डोंगरे की जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें यागदार बना दिया। वह एक प्रतिभाशाली गायिका भी थीं, जो शुरू में संगीत में अपना करियर बनाना चाहती थीं। दया डोंगरे ने छोटी उम्र से ही शास्त्रीय संगीत और नाट्य संगीत की ट्रेनिंग ली थी।
एक्टिंग के लिए छोड़ा म्यूजिक का सपना
फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक्टिंग के लिए उनका जुनून पनपा और धीरे-धीरे उनकी म्यूजिक की रुचि पर भारी पड़ गया। इसके बाद उन्होंने नेशनल ड्रामा स्कूल में दाखिला लिया। हालांकि, पढ़ाई के बीच में ही, शादी के बाद उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियां संभाल लीं। उनके पति, शरद डोंगरे ने उनका पूरा सपोर्ट किया और उन्हें अपने करियर को जारी रखने में मदद की।
पेशेवर मोर्चे पर दया डोंगरे ने कई फिल्मों, नाटकों और टेलीविजन धारावाहिकों में यादगार परफॉर्मेंस के जरिए अपनी पहचान बनाई। वह दूरदर्शन के धारावाहिक गजरा से मशहूर हुईं और नवरी मिले नवर्याला, खत्याल सासु नाथल सून, नकाब, लालची, चार दिवस सासुचे और कुलदीपक जैसी मराठी और हिंदी फिल्मों में अपनी तेज-तर्रार सास की भूमिका के जरिए घर-घर में मशहूर हो गईं। तुझी माझी जमाली जोड़ी रे, नंदा सौख्य भरे, लेकुरे उदंड झाली, आह्वान और स्वामी जैसे धारावाहिकों में उनकी भूमिकाओं ने भी व्यापक प्रशंसा अर्जित की। मराठी सिनेमा से परे, डोंगरे ने आश्रय, जुंबिश, नामचीन और दौलत की जंग जैसी उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में अभिनय किया।
