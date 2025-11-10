Language
    दिग्गज अभिनेता Prem Chopra की बिगड़ी तबीयत, लीलावती हॉस्पिटल में हुए भर्ती

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    Prem Chopra: दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत अचानक बिगड़ने से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने में जकड़न की समस्या हुई थी जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया।

    वेटरन एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा सीने में जकड़न के कारण शनिवार (8 नवंबर) से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले तीन दिनों से वे चिकित्सकीय देखरेख में हैं और अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उनके परिवार ने पुष्टि की है कि अगले तीन-चार दिनों में उन्हें छुट्टी मिल जाएगी।

    विलेन के रूप में हुए घर-घर में मशहूर

    Prem Chopra भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं, जो अपनी यादगार खलनायक भूमिकाओं के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी सिनेमा से की। उन्होंने चौधरी करनैल सिंह (1960) फिल्म से शुरुआत की जिसने नेशनल अवॉर्ड जीता था। लगभग उसी समय उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा। फिल्म शहीद (1965) से उन्हें लोकप्रियता हासिल हुई, इस फिल्म में उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई थी। हालांकि अपने नेगेटिव किरदारों से ही उन्हें घर-घर में पहचान मिली और वे फिल्मी जगत का एक जाना-माना चेहरा बने।

    प्रेम चोपड़ा की बेहतरीन फिल्में

    1960 के दशक से 1990 के दशक के तक, चोपड़ा ने दो रास्ते (1969), कटी पतंग (1970), दो अनजाने (1976), दोस्ताना (1980) और क्रांति (1981) सहित कई सफल फिल्मों में काम किया। अपने शानदार छह दशक लंबे करियर के दौरान प्रेम चोपड़ा ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और बॉलीवुड के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक बन गए। उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 19 फिल्मों में काम किया। जिनमें से कई बॉक्स-ऑफिस पर हिट रहीं। सिर्फ फिल्मों ही नहीं प्रेम चोपड़ा ने टेलीविजन जगत में भी अपने टैलेंट की छाप छोड़ी, जहां उन्होंने ज्यादातर पॉजीटिव रोल निभाए।

    प्रेम चोपड़ा इसी साल 23 सितंबर को 90 साल के हुए, उनका जन्म 1935 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 1969 में उमा चोपड़ा से शादी की और उनके तीन बेटियां प्रेरणा चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और रकिता चोपड़ा हैं। उनकी बेटी रकिता ने उनकी ऑटोबॉयोग्राफी भी लिखी है जिसका टाइटल है- 'प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा'।

