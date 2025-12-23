Exclusive: 'फेम नहीं मिला...' Ve haaniyaan गाकर भी पहचान के लिए तरसा ये सिंगर, मिलिए ट्रेंडिंग गाने के पीछे की आवाज से

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2024 के सुपरहिट गानों और सबसे ज्यादा सुनने वाले गानों में से एक है-वे हानिया सॉन्ग। ये उन गानों की लिस्ट में आता है जिसे बार-बार सुनने का दिल करता है। इस गाने को आपने कई बार सुना होगा और तारीफ भी की होगी लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे आवाज किसकी है? क्या आप जानते हैं इसका सिंगर कौन है?

कौन है वे हानिया गाने के पीछे अगर आपका जवाब ना है तो कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इस गाने के सिंगर को भी ये बात खलती है कि एक सुपरहिट गाना देने के बाद भी उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई है। उनका नाम है सिंगर डैनी (Danny)।