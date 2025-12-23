Exclusive: 'फेम नहीं मिला...' Ve haaniyaan गाकर भी पहचान के लिए तरसा ये सिंगर, मिलिए ट्रेंडिंग गाने के पीछे की आवाज से

Language
    कौन है वे हानिया गाने का सिंगर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2024 के सुपरहिट गानों और सबसे ज्यादा सुनने वाले गानों में से एक है-वे हानिया सॉन्ग। ये उन गानों की लिस्ट में आता है जिसे बार-बार सुनने का दिल करता है। इस गाने को आपने कई बार सुना होगा और तारीफ भी की होगी लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे आवाज किसकी है? क्या आप जानते हैं इसका सिंगर कौन है?

    कौन है वे हानिया गाने के पीछे

    अगर आपका जवाब ना है तो कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इस गाने के सिंगर को भी ये बात खलती है कि एक सुपरहिट गाना देने के बाद भी उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई है। उनका नाम है सिंगर डैनी (Danny)।

    सुपरहिट गाने के बाद भी नहीं मिली पहचान

    वे हानिया गाने को यूट्यूब पर 300 मिलियन व्यूज से ज्यादा मिल चुके हैं। जागरण न्यू मीडिया से बात करते हुए डैनी ने कहा कि गाना काफी सुपरहिट रहा, लोगों ने काफी तारीफ की, आज भी लोग बड़े चाव से गाना सुनते हैं लेकिन इसके बावजूद मुझे वो पहचान नहीं मिली है।

     

    पाकिस्तानी सिंगर का किया सपोर्ट

    दूसरी और डैनी ने भारत में बैन किए गए पाकिस्तानी सिंगर का सपोर्ट करते हुए कहा कि किसी भी इंसान का देश नहीं उसकी कला मायने रखती है। वो आर्टिस्ट हैं और उन्हें बैन नहीं किया जाना चाहिए।

    वे हानिया को डैनी और एवी स्रा ने गाया है और इसे रवि दुबे और सरगुन मेहता पर फिल्माया गया है। गाने को जितनी तारीफ मिली है उतना ही लोगों ने इसके वीडियो को पसंद किया है।

