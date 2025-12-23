Exclusive: 'फेम नहीं मिला...' Ve haaniyaan गाकर भी पहचान के लिए तरसा ये सिंगर, मिलिए ट्रेंडिंग गाने के पीछे की आवाज से
'वे हानिया, वे दिल जानिया, तु नेडे नेडे रे, ना दूर कित्थे जा...' ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा लेकिन क्या आपको पता इसके पीछे की आवाज किसकी है? ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2024 के सुपरहिट गानों और सबसे ज्यादा सुनने वाले गानों में से एक है-वे हानिया सॉन्ग। ये उन गानों की लिस्ट में आता है जिसे बार-बार सुनने का दिल करता है। इस गाने को आपने कई बार सुना होगा और तारीफ भी की होगी लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे आवाज किसकी है? क्या आप जानते हैं इसका सिंगर कौन है?
कौन है वे हानिया गाने के पीछे
अगर आपका जवाब ना है तो कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इस गाने के सिंगर को भी ये बात खलती है कि एक सुपरहिट गाना देने के बाद भी उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई है। उनका नाम है सिंगर डैनी (Danny)।
यह भी पढ़ें- 70 साल के सिंगर ने KISS से बॉलीवुड में मचाया था बवाल, 2025 में सबसे विवादित रहा ये किस्सा
सुपरहिट गाने के बाद भी नहीं मिली पहचान
वे हानिया गाने को यूट्यूब पर 300 मिलियन व्यूज से ज्यादा मिल चुके हैं। जागरण न्यू मीडिया से बात करते हुए डैनी ने कहा कि गाना काफी सुपरहिट रहा, लोगों ने काफी तारीफ की, आज भी लोग बड़े चाव से गाना सुनते हैं लेकिन इसके बावजूद मुझे वो पहचान नहीं मिली है।
पाकिस्तानी सिंगर का किया सपोर्ट
दूसरी और डैनी ने भारत में बैन किए गए पाकिस्तानी सिंगर का सपोर्ट करते हुए कहा कि किसी भी इंसान का देश नहीं उसकी कला मायने रखती है। वो आर्टिस्ट हैं और उन्हें बैन नहीं किया जाना चाहिए।
वे हानिया को डैनी और एवी स्रा ने गाया है और इसे रवि दुबे और सरगुन मेहता पर फिल्माया गया है। गाने को जितनी तारीफ मिली है उतना ही लोगों ने इसके वीडियो को पसंद किया है।
यह भी पढ़ें- Madhuri Dixit को बॉडी के इस पार्ट को ठीक करने की मिली थी सलाह, एक्ट्रेस बोलीं- 'मैंने मम्मी से जाकर कहा...'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।