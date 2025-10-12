Uttam Kumar का पोता है सिनेमा जगत का हैंडसम हंक, फिटनेस में ऋतिक रोशन को भी देता है टक्कर
Uttam Kumar Grandson: वेटरन एक्टर उत्तम कुमार ने सिनेमा जगत में काफी बड़ी विरासत छोड़ी। आज भी उनके नाम को फिल्म दुनिया में बड़े अदब के साथ लिया जाता है। उत्तम की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम अब उनका पोता कर रहा है। जो फिल्म इंडस्ट्री में हैंडसम हंक के तौर पर जाना जाता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के स्टार किड्स को लेकर समय-समय पर काफी चर्चा होती है। कुछ कलाकार ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मी फैमिली का नाम काफी रोशन किया है, लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे भी रहे हैं, जिनके बच्चों को उनकी तरह फिल्मी दुनिया में नाम और शोहरत नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी वह बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर देते हैं।
इस लिस्ट में वेटरन एक्टर रहे उत्तम कुमार के पोते गौरब चटर्जी का नाम शामिल होता है। अपने दादा की तरह गौरब बंगाली सिनेमा में काफी लोकप्रिय है। इतना ही नहीं वह गुड लुकिंग के मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को भी टक्कर देते हैं।
उत्तम कुमार का हैंडसम हंक पोता
गौरब चटर्जी के पिता का नाम गौतम चटर्जी है, जोकि उत्तम कुमार के इकलौते बेटे थे। गौरब उन्हीं के लाडले हैं और पिता-दादा की विरासत को वह बखूबी सिनेमा जगत में आगे बढ़ा रहे हैं। बंग्ला फिल्म इंडस्ट्री में गौरब का रुतबा काफी ऊंचा है और वहां उन्हें एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है।
ये भी पढ़ें- 100 फिल्में करने वाले Prem Nath का बेटा बड़े पर्दे पर रहा था फ्लॉप, टीवी पर सुपरस्टार बनकर खूब कमाया नाम
गौरब चटर्जी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे कि वह भी अपने दादा जी की तरह से काफी हैंडसम दिखते हैं। दूसरी तरफ गौरब की सॉलिड फिटनेस उनकी सुंदरता का प्लस प्वाइंट है।
इस तरह से उत्तम कुमार ग्रैंडसन एक गबरू जवान की तरह दिखते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो गौरब काफी गुड लुकिंग हैं और उनके चेहरे में हीरो वाली क्वालिटी साफ तौर पर नजर आती है।
मूलरूप से कोलकाता के रहने वाले गौरब चटर्जी ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक बंगाली सिनेमा में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। उनकी लोकप्रिय फिल्मों के बारे में जिक्र किया जाए तो 'भालोबासर अनेक नाम', बाबा बेबी ओ और 'माया' का नाम शामिल होता है। गौरब की अन्य पॉपुलर मूवीज के नाम इस प्रकार हैं-
अमर बॉस
कोजागोरी
के तुमी नंदिनी
रंग मिलंती
एति
हैरान करने वाली बात ये है कि उत्तम कुमार के पोते होने के बावजूद अभी तक गौरब चटर्जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए अवसर तलाश रहे हैं।
दो शादी कर चुके हैं गौरब
दरअसल 41 वर्षीय गौरब चटर्जी शादीशुदा हैं और एक बार नहीं बल्कि दो बार वह ऐसा कर चुके हैं। साल 2013 में अनदिंता बॉस को उन्होंने अपना पहला जीवनसाथी बनाया था। हालांकि, 2015 में इन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2020 में देवलीना कुमार के साथ गौरब ने दूसरी बार शादी रचाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।