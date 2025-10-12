Uttam Kumar का पोता है सिनेमा जगत का हैंडसम हंक, फिटनेस में ऋतिक रोशन को भी देता है टक्कर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के स्टार किड्स को लेकर समय-समय पर काफी चर्चा होती है। कुछ कलाकार ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मी फैमिली का नाम काफी रोशन किया है, लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे भी रहे हैं, जिनके बच्चों को उनकी तरह फिल्मी दुनिया में नाम और शोहरत नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी वह बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर देते हैं।

इस लिस्ट में वेटरन एक्टर रहे उत्तम कुमार के पोते गौरब चटर्जी का नाम शामिल होता है। अपने दादा की तरह गौरब बंगाली सिनेमा में काफी लोकप्रिय है। इतना ही नहीं वह गुड लुकिंग के मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को भी टक्कर देते हैं।

उत्तम कुमार का हैंडसम हंक पोता गौरब चटर्जी के पिता का नाम गौतम चटर्जी है, जोकि उत्तम कुमार के इकलौते बेटे थे। गौरब उन्हीं के लाडले हैं और पिता-दादा की विरासत को वह बखूबी सिनेमा जगत में आगे बढ़ा रहे हैं। बंग्ला फिल्म इंडस्ट्री में गौरब का रुतबा काफी ऊंचा है और वहां उन्हें एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है।

इस तरह से उत्तम कुमार ग्रैंडसन एक गबरू जवान की तरह दिखते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो गौरब काफी गुड लुकिंग हैं और उनके चेहरे में हीरो वाली क्वालिटी साफ तौर पर नजर आती है। मूलरूप से कोलकाता के रहने वाले गौरब चटर्जी ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक बंगाली सिनेमा में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। उनकी लोकप्रिय फिल्मों के बारे में जिक्र किया जाए तो 'भालोबासर अनेक नाम', बाबा बेबी ओ और 'माया' का नाम शामिल होता है। गौरब की अन्य पॉपुलर मूवीज के नाम इस प्रकार हैं-