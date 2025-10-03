Language
    इंस्टाग्राम पर Priyanka Chopra को कॉपी करती नजर आईं उर्वशी रौतेला, लोगों ने किया ट्रोल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) को सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा जोनास की इंस्टाग्राम स्टोरीज को कॉपी करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने गांधी जयंती दशहरा और जेन गुडॉल को श्रद्धांजलि देने वाली प्रियंका की पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे।

    प्रियंका चोपड़ा को कॉपी कर रही उर्वशी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उर्वशी रौतेला अक्सर अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं। अपनी लेटेस्ट एक हरकत की वजह से एक बार फिर उन्हें आलोचनओं का सामना करना पड़ा।

    दरअसल इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा जोनास जो स्टोरीज शेयर कर रही हैं उर्वशी भी ठीक वही स्टोरी अपनी प्रोफाइल से शेयर कर रही हैं। इससे सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मच गया। क्या है ये पूरा मामला आइए विस्तार से समझते हैं।

    उर्वशी ने पोस्ट की प्रियंका जैसी स्टोरी

    दरअसल कल प्रियंका चोपड़ा ने गांधी जयंती, दशहरा और प्राइमेटोलॉजिस्ट जेन गुडॉल, जिनका 1 अक्टूबर, 2025 को निधन हो गया था को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अलग-अलग पोस्ट किए। लेकिन फिर इसके लिए उर्वशी रौतेला क्यों ट्रोल हुईं। दरअसल इंटरनेट पर उर्वशी रौतेला को ट्रोल करने का कारण यह नहीं था कि उन्होंने उन्हीं विषयों पर स्टोरीज शेयर करना चुना, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रियंका द्वारा अपने अकाउंट पर शेयर की गई तस्वीरों को ही रीपोस्ट कर दिया।

    सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

    रेडिट वे तुरंत उनकी इस हरकत को पकड़ लिया और इसका कैरोसोल बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब लोग उन्हें ट्रोल करने लगे।

    एक यूजर ने लिखा, "उर्वशी रौतेला भी प्रियंका चोपड़ा जैसी स्टोरीज शेयर कर रही। मुझे उनसे प्यार है।"

    एक अन्य ने लिखा, "सबसे कम उम्र की, सबसे खूबसूरत आईआईटीयन सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता जिसने पीसी जैसी ही स्टोरीज पोस्ट की हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि वह कोई किरदार है या असली।"

    तीसरे ने लिखा- 'मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि उर्वशी रौतेला वाकई डंब है या फिर इंडस्ट्री में बने रहने के लिए डंब होने की एक्टिंग करती है। ये वाकई बहुत मजेदार है।' एक अन्य यूजर ने कहा,"उर्वशी छोटे-छोट डोज में मजेदार होती जा रही है। मैं भी ऐसा ही करता था जब मुझे अपने क्रश का ध्यान अपनी ओर खींचना होता था। हालांकि, वो स्कूल के दिन थे।"

