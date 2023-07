Urfi Javed Post: अंडर आई फिलर से उर्फी जावेद का बिगड़ा चेहरा, बोली- मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया?'

Urfi Javed Under Eye Filler उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर अपनी दो फोटोज शेयर की है जिसे देखने के बाद फैंस को होश उड़ गए हैं। खुद उर्फी भी अपनी इस हालत से परेशान हो रही हैं। ऐसे में उनका ये ट्रीटमेंट उनपर भी भारी पड़ गया। उर्फी अपनी तस्वीरें देखकर अपने ही ऊपर गुस्सा जाहिर कर रही हैं।

Urfi Javed Eye filler Post Photo Credit Instagram

HighLights उर्फी ने शेयर की अपनी नई तस्वीर फोटो में दिखा एक्ट्रेस का बिगड़ा चेहरा आई फिलर करवाने से परेशान हुई उर्फी

नई दिल्ली, जेएनएन। Urfi Javed Under Eye Filler: उर्फी जावेद (Uorfi Javed) आए दिन कुछ न कुछ अपने साथ ऐसा करती हैं, जिसके चलते वह मीडिया में चर्चा का विषय बन ही जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर अपनी दो फोटोज शेयर की है, जिसे देखने के बाद फैंस को होश उड़ गए हैं। खुद उर्फी भी अपनी इस हालत से परेशान हो रही हैं। उर्फी ने अपने चेहरे के साथ की छेड़छाड़ रोजाना एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर उनके फैशन और डार्क सर्कल को लेकर ट्रोल किया जाता है। इस ट्रोलिंग से परेशान होकर उन्होंने अपना डार्क सर्कल ट्रीटमेंट करवाया। ऐसे में उनका ये ट्रीटमेंट उनपर भी भारी पड़ गया। उर्फी ने डार्क सर्कल छुपाने के लिए आई फिलर करवाए, लेकिन ये करवाने के बाद उनकी आंखों के नीचे सूजन आ गई। आई फिलर से बिगड़ा एक्ट्रेस का चेहरा उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आई फिलर करवाने के बाद फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी आंखों के नीचे सूजन और रेडनेस साफ नजर आ रही है। फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं अपने डार्क सर्कल की वजह से बहुत ट्रोल होती थी। इसलिए मैंने अंडर आई फिलर करवा लिए और अब मेरा चेहरा बिगड़ गया है। मेरी आंखों के नीचे का हिस्सा अलग-अलग नजर आ रहा है। अब मेकअप भी मेरी अंडर आई को ठीक नहीं दिखा पाएगा। मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया?' जब अमीषा पर भड़की थी उर्फी हाल ही में उर्फी जावेद को अमीषा की बातें बिल्कुल रास नहीं आईं थी। उन्होंने एक्ट्रेस का वीडियो शेयर कर उन्हें उनके विचारों पर करारा जवाब दिया है। अमीषा ने जहां होमोसेक्सुअल, और गे लेस्बियन वाले सीन की बात की है, वहां उर्फी ने उन्हें जमकर लताड़ा है। उन्होंने लिखा, 'गे लेस्बियन क्या होता है? अपने बच्चों को इससे दूर रखो। तो जब उन्होंने कहा 'कहो ना प्यार है' तो क्या वह सिर्फ स्ट्रेट लोगों के लिए था?'

Edited By: Aditi Yadav