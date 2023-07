Urfi Javed: ग्रीन बिकनी और गजरे में उर्फी जावेद ने लगाई आग, धड़ाधड़ वायरल हुआ एक्ट्रेस का ये वीडियो

Urfi Javed उर्फी जावेद अटपटे स्टाइल के कपड़े पहनने के लिए मशहूर हैं। कोई उन्हें पसंद करे या न करे उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उर्फी ने हाल ही में ब्लॉन्ड लुक में बोल्ड फोटोशूट कराया था। अब इसी लुक में उन्होंने थोड़ा और बोल्ड फोटोशूट कराया है जिसमें उनके लुक को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं। कोई एक्ट्रेस की तारीफ कर रहा तो कोई ट्रोल।

File Photo of Urfi Javed. Photo Credit: Instagram