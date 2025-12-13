Language
    मां को लेकर Twinkle Khanna का ये बयान सुनकर लगेगा शॉक, कहीं टूट न जाए डिम्पल कपाड़िया का दिल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:38 PM (IST)

    'आज एक मां को, टीचर, शेफ, स्क्रीन मॉनिटर और न्यूट्रिशनिस्ट सब कुछ बनना पड़ता है'। -ट्विंकल खन्ना ...और पढ़ें

    ट्विंकल खन्ना ने मदरहुड पर रखे अपने विचार

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में मदरहुड में बहुत बदलाव आया है और ट्विंकल खन्ना यह बात अच्छी तरह जानती हैं। जनवरी 2001 से अक्षय कुमार से शादी करने वाली, एक्टर से लेखिका बनीं ट्विंकल और उनके पति दो बच्चों – आरव और नितारा के प्राउड पेरेंट्स हैं।

    ट्विंकल ने की मदरहुड की तुलना

    ट्विंकल ने 2015 की बेस्टसेलर किताब का सीक्वल 'मिसेज फनीबोन्स रिटर्न्स' के लॉन्च पर मदरहूड के बारे में बात की और बताया कि मां होना पहले जैसा नहीं रहा, यह बहुत अलग है। ट्विंकल खन्ना ने अपने बचपन के समय की और अब की मदरहुड की तुलना की।

    ट्विंकल ने एक बातचीत में कहा, 'जब मैं छोटी थी तो मां का काम बहुत आसान था। आपको यह पक्का करना होता था कि उन्हें दो रोटी मिलें। उन्हें तीन गिलास दूध मिले। वे अपना होमवर्क करें। और वे अपने बालों में तेल लगाकर दो चोटियां बनाएं। बस इतना ही। अगर आप यह सब मैनेज कर लेती थीं, तो आपका काम हो जाता था। लेकिन आजकल की मांओं को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं।

    उन्होंने कहा, 'लेकिन आज, मदरहुड बहुत अलग है। आप एक साइकोलॉजिस्ट की तरह हैं। आप उनकी ट्रेनर हैं। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप देख रही हैं कि वे कितने कार्ब्स खा रहे हैं, कितने विटामिन ले रहे हैं। आप उनकी शेफ हैं। आप एक टीचर हैं और आप सबसे जरूरी चीज भी हैं। आप उनकी स्क्रीन मॉनिटर हैं। वे कितने घंटे स्क्रीन पर हैं? वे क्या कर रहे हैं? और इसके साथ ही आपको उनके बाल भी बनाने होते हैं'।

    पहले कैसी होती थी पैरेंटिंग

    ट्विंकल खन्ना ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हमारी माताओं के लिए यह बहुत आसान था। वे बस हमें भेड़ियों के सामने फेंक देती थीं। और फिर या तो हम सीखते थे, हम भेड़ियों को मार देते थे या हम खुद भेड़िये बन जाते थे। लेकिन बस इतना ही था। हमारा, यह मुश्किल है'।

    एक्ट्रेस ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

    ट्विंकल खन्ना ने माना कि वह अपनी मां डिंपल कपाड़िया जैसी बनती जा रही हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा था कि मैं कभी भी वह काम नहीं करूंगी जो वह करती हैं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं वह सब कुछ कर रही हूं जो वह करती हैं। तो मेरी मां न सिर्फ कानूनी तौर पर हमारा नाम अजीब रखती हैं। बल्कि इसे और बुरा बनाने के लिए, वह हमें और भी अजीब नामों से बुलाती हैं। मेरी बहन, उसका नाम रिंकी है। उसका पेट नेम चिंकी है। लेकिन मेरी मां उसे रिंकोला बुलाती हैं। वह मुझे डेविड, अल्फ्रेड, एमरिल, लेडी डायना बुलाती हैं। उसी तरह मैंने भी अपने बच्चों के निकनेम रख दिए हैं।

