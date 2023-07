Love Stereo Again Teaser: जहरा खान-टाइगर श्रॉफ के रोमांटिक वीडियो ने मचाया गदर, 'लव स्टीरियो अगेन' का टीजर आउट

नई दिल्ली, जेएनएन। Love Stereo Again Teaser: टाइगर श्रॉफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम बन चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का परिचय दिया है। अब गुजरे जमाने की एक्ट्रेस रहीं सलमा आगा की बेटी जहरा खान भी एक्टिंग में डेब्यू के लिए तैयार हैं। जहरा ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया है, और अब एक्टिंग में भी हाथ आजमाने को रेडी हैं।

टाइगर और जहरा के पहले म्यूजिक एल्बम 'लव स्टीरियो अगेन' का टीजर सामने आ चुका है। इस गाने में हॉटनेस से भरी इनकी केमेस्ट्री देखते ही बन रही है। इस वीडियो सॉन्ग की थीम रोमांटिक है। टाइगर और जहरा के बीच कई सिडक्टिव सीन फिल्माए गए हैं, जो फैंस का इस वीडियो को देखने का इंतजार और बढ़ा रहा है।

On and about to create magic! 💃🎧

The teaser of my new track #LoveStereoAgain is finally out!

Song releasing on 21st July 2023. Stay tuned. @EdwardMaya x #TigerShroff x @TheZaraKhan x @tanishkbagchi #tseries @TSeries #BhushanKumar @SharddhaPandit @VCorneva #EldarMansurov… pic.twitter.com/5gnPCKa8DR— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) July 19, 2023