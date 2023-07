Oonchi Oonchi Waadi Song Release: ओह माय गॉड 2 का पहला गाना 'ऊंची ऊंची वादी' हुआ रिलीज

Oonchi Oonchi Waadi Song Release 18 जुलाई को फिल्म का पहला गाना ऊंची ऊंची वादी (Oonchi Oonchi Waadi) रिलीज हुआ है जो इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस गाने में जहां पंकज त्रिपाठी भक्त बनें नजर आ रहे हैं तो वहीं अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में नजर आ रहे हैं ।

नई दिल्ली, जेएनएन। Oonchi Oonchi Waadi Song Release: अक्षय कुमार ( Akshay Kumar) की फिल्म ओह माय गॉड 2 का हाल ही में टीजर आउट हुआ था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। वहीं आज यानी 18 जुलाई को फिल्म का पहला गाना 'ऊंची ऊंची वादी' (Oonchi Oonchi Waadi) रिलीज हुआ है, जो इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। रिलीज हुआ 'ऊंची ऊंची वादी' गाना फिल्म मेकर्स ने सोमवार को इस गाने का पहला पोस्टर रिलीज किया था और आज यह गाना रिलीज हो गया। इस गाने में में पंकज त्रिपाठी भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वहीं अक्षय कुमार शिव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस गाने को सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इस सॉन्ग को फेमस सिंगर हंसराज रघुवंशी ने गाया है। एलजीबीटीक्यू समुदाय पर बनी हैं क्या फिल्म ? इस फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हाल ही में, इस फिल्म का टीजर और पोस्टर जारी किए थे। कई लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि फिल्म का विषय समलैंगिकता पर आधारित है। ओएमजी 2 का निर्देशन अमित राय ने किया है। वह भी इस फिल्म की रिलीज की प्रतीक्षा कर रहे है। कब रिलीज होगी ओएमजी 2 'ओएमजी 2' में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम (Yami Gautam) भी अहम किरदार में नजर आएंगे है। एक्ट्रेस वकील के रूप में दिखाई देंगी। मूवी 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें, ये फिल्म साल 2012 में आई 'ओएमजी' का रिमेक है। उस फिल्म में परेश रावल ने भगवान (अक्षय कुमार) पर कोर्ट में केस किया था और उनके खिलाफ वकालत की थी। अब देखना होगा इसमें क्या होता है।

