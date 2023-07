OMG 2 Teaser OUT: 'ओह माय गॉड 2' का टीजर रिलीज, भगवान शिव बनकर अक्षय कुमार हरेंगे 'भक्त' पंकज त्रिपाठी का दुख

OMG 2 Teaser OUT बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ओह माय गॉड 2 भी है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के पोस्टर ने फैंस की उत्सुकता तो बढ़ाई ही थी अब टीजर ने दर्शकों की उत्सुकता को दोगुना कर दिया है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी अहम किरदार में हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। OMG 2 Akshay Kumar Movie Teaser Out: ग्यारह साल बाद अक्षय कुमार की स्टारर फिल्म 'ओएमजी: ओह माय गॉड' (OMG: Oh My God) का सीक्वल 'ओएमजी 2' रिलीज के लिए एकदम तैयार है। कुछ दिन पहले फिल्म के पोस्टर शेयर किए गए थे। अब आखिरकार मूवी का टीजर सामने आ गया है। ओएमजी 2 का टीजर आउट अमित राय (Amit Rai) निर्देशित 'ओएमजी 2' (OMG 2) में अक्षय कुमार भगवान कृष्ण नहीं बल्कि भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे। फिल्म का टीजर शिव और उनके भक्त के इर्द-गिर्द घूमती है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर रिलीज किया है। इसे शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा, "रख विश्वास।" भगवान शिव बनकर छाए अक्षय कुमार 1.26 मिनट के टीजर की शुरुआत होती है पंकज त्रिपाठी से। बैकग्राउंड में कहा जाता है- 'ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है। पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करते हैं। फिर चाहे वह नास्तिक कांजीलाल मेहता (ओएमजी में परेश रावल) हो या फिर आस्तिक कांति शरण (ओएमजी 2 में पंकज त्रिपाठी)। तकलीफ में लगाई हुई पुकार उसे हमेशा अपने बंदों तक खींच ही लाती है।' रख विश्वास 🙏#OMG2Teaser out now. #OMG2 in theatres on August 11. pic.twitter.com/huoKuAIKw9— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 11, 2023 टीजर में ये भी दिखाया गया कि पंकज त्रिपाठी का परिवार प्रॉब्लम में है। 40 सेकेंड के बाद अक्षय कुमार भगवान शिव बनकर एंट्री करते हैं और पंकज त्रिपाठी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अक्षय कहते हैं, "रख विश्वास, तू है शिव का दास।" पंकज त्रिपाठी के सिर पर हाथ रखने से लेकर ट्रेन के बगल में बैठे अक्षय कुमार के सिर पर पानी गिरने वाले लुक तक, फिल्म के टीजर ने वाकई फैंस का दिल जीत लिया है। कब रिलीज होगी ओएमजी 2 'ओएमजी 2' में इस बार परेश रावल दिखाई नहीं देंगे। उनकी जगह आस्तिक बनकर पंकज त्रिपाठी ने ली है। फिल्म में यामी गौतम (Yami Gautam) का भी अहम किरदार है। वह वकील के रूप में दिखाई देंगी। हालांकि, टीजर में वह नजर नहीं आईं। खैर, मूवी 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि 2012 में आई अक्षय कुमार की 'ओएमजी' बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म में परेश रावल ने भगवान (अक्षय कुमार) पर कोर्ट में केस किया था और उनके खिलाफ वकालत की थी।

