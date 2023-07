OMG 2 के बाद Akshay Kumar की ये फिल्म सिनेमाघरों में मचाएगी तहलका, नई रिलीज डेट आई सामने

नई दिल्ली, जेएनएन। Akshay Kumar Upcoming Movie New Release Date: दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की अपकमिंग फिल्मों का उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में, अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक की रिलीज डेट का एलान किया गया है।

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'ओएमजी 2' (OMG 2) को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि, उनकी एक और फिल्म चर्चा में है, जिसके टाइटल की तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मूवी की नई रिलीज डेट सामने आ गई है।

सुधा कोंगारा एक फिल्म बना रही हैं, जिसमें लीड रोल में अक्षय कुमार हैं। इस फिल्म का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि, पहले ही एलान कर दिया गया था कि मूवी इसी साल 1 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। हालांकि, अब रिलीज डेट को बदल दिया गया है।

मूवी क्रिटिक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक, अब अक्षय कुमार और सुधा कोंगारा की अपकमिंग फिल्म 1 सितंबर को नहीं, बल्कि अगले साल 16 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ राधिका मदन (Radhika Madan) और परेश रावल (Paresh Rawal) अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

#Xclusiv… AKSHAY KUMAR - SUDHA KONGARA FILM TO ARRIVE NEXT YEAR… #AkshayKumar’s forthcoming film - directed by #SudhaKongara - gets a new release date: Will release in *cinemas* on 16 Feb 2024… Also features #RadhikaMadan and #PareshRawal.

