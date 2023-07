OMG 2: ओह माय गॉड 2 से सामने आया यामी गौतम का लुक, भगवान के खिलाफ वकालत करती आएंगी नजर?

Akshay Kumar Reveals Yami Gautam Look From OMG 2 अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ओह माय गॉड 2 रिलीज की तरफ बढ़ रही है। हाल में फिल्म से पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार का लुक सामने आया था। वहीं अब ओह माय गॉड 2 से अभिनेत्री यामी गौतम का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया गया। एक्ट्रेस फिल्म में वकालत करती नजर आएंगी।

Akshay Kumar Reveals Yami Gautam Look From OMG 2, Instagram

