OMG 2 Teaser: अक्षय कुमार की ‘ओह माय गॉड 2’ का टीजर इस दिन होगा रिलीज, 'शिव' के रूप में नजर आए एक्टर

OMG 2 Teaser अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जल्द फिल्म ‘ओह माय गॉड 2’ (OMG 2) को लेकर चर्चा में हैं । अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रोमो वीडियो शेयर किया है जिसमे उन्होंने बताया है कि ‘ओह माय गॉड 2’ का टीजर कब आ रहा है। शेयर किए गए इस वीडियो खिलाड़ी कुमार का अवतार भगवान शिव का है ।

Oh My God 2 teaser, Photo Credit Instagram

Edited By: Aditi Yadav