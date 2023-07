Oh My God 2: अक्षय कुमार की OMG 2 से इस वजह से परेश रावल ने किया किनारा, जानें क्या है कारण

OMG 2 Paresh Rawal ओह माय गॉड 2 का शानदार ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हुआ। दर्शकों को फिल्म का टीजर काफी पसंद आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरह ओएमजी 2 का टीजर देखने के बाद परेश के फैंस ने उन्हें काफी मिस भी किया। सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों परेश ओह माय गॉड 2 में नहीं हैं।

OMG 2 teaser Out Paresh Rawal Instagram

HighLights 'ओह माय गॉड 2' का धमाकेदार टीजर 11 जुलाई को हुआ रिलीज 'ओह माय गॉड 2' में परेश रावल नहीं आए नजर 'मुझे कहानी अच्छी नहीं लगी'- परेश रावल

Edited By: Aditi Yadav