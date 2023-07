OMG 2 Teaser Twitter Reaction: 'अब होगा तांडव', अक्षय कुमार की ओह माय गॉड 2 के टीजर पर ऐसा है लोगों का रिएक्शन

नई दिल्ली, जेएनएन। OMG 2 Twitter Reaction: अक्षय कुमार बॉलीवुड के वह अभिनेता हैं, जो एक साल में कई-कई फिल्में करते हैं। हालांकि, पिछले डेढ़ साल से बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार एक बड़ी हिट के लिए तरस रहे हैं। उनकी ओटीटी रिलीज 'कठपुतली' ने तो ऑडियंस का दिल जीता, लेकिन सिनेमाघरों में उनकी मूवीज को दर्शक नहीं मिल रहे हैं।

सेल्फी के बाद अब एक बार फिर से अक्षय कुमार स्क्रीन पर आने के लिए कमर कस चुके हैं। उनकी आगामी फिल्म 'ओह माय गॉड-2' का टीजर फाइनली आउट हो चुका है।

इस टीजर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स एक्टिव हो गए हैं और ट्विटर पर अक्षय कुमार के द्वारा निभाए गए भगवान शंकर के किरदार पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं।

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने ओह माय गॉड के पहले पार्ट में श्रीकृष्ण का रूप धारण किया था। परेश रावल स्टारर पहले पार्ट को लोगों ने खूब सराहा था। जिसके बाद अब अक्षय कुमार भोले शंकर के रूप में ओह माय गॉड 2 के धमाकेदार टीजर में नजर आए।

The excitement levels are off the charts with the #OMG2Teaser, the plot looks promising, Har Har Mahadev! 🔱 Good Luck @akshaykumar! #AkshayKumar https://t.co/cfTnTqBW60— SALMAN KI SENA™ (@Salman_ki_sena) July 11, 2023