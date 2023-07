Tiger Shroff और जहरा खान की जोड़ी ने सोशल मीडिया पर लगाई आग, बोल्ड केमेस्ट्री के कायल हुए फैंस

नई दिल्ली, जेएनएन। गुजरे जमाने की दिग्गज एक्ट्रेस सलमा आगा की बेटी जहरा खान जल्द ही मोहनलाल की फिल्म 'वृषभा' में नजर आएंगी। यह पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली फिल्म होगी, जिसमें शनाया कपूर भी होंगी। जहरा खान के जब से 'वृषभा' में कास्ट होने की खबर आई है, तब से उनके फैंस का उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखने की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। उधर, वृषभा के अलावा जहरा खान एक और वजह से फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं।

जहरा खान एक्टिंग में सीधे पैन इंडिया लेवल पर डेब्यू करेंगी। मगर इन दिनों उनकी डेब्यू फिल्म से ज्यादा ध्यान टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी केमेस्ट्री खींच रही है। जहरा खान ने हाल ही में इस वीडियो सॉन्ग 'लव स्टीरियो अगेन' से कुछ झलकियां शेयर कीं, जिसमें टाइगर के साथ बोल्ड केमेस्ट्री ने फैंस को हैरान कर दिया है। पूरा गाना 21 जुलाई को रिलीज होगा।

Unlock the doors to a new world with my upcoming track #LoveStereoAgain !💃🎧 @EdwardMaya x #TigerShroff x @TheZaraKhan x @tanishkbagchi #tseries @TSeries #BhushanKumar @SharddhaPandit @VCorneva #EldarMansurov #ManishShunty https://t.co/emZWFE5A9v

इस गाने में टाइगर और जहरा के बीच कुछ सिडक्टिव सीन फिल्माए गए हैं। वीडियो में दोनों की हॉटनेस देखते ही बन रही है। किसी ने कमेंट किया, 'पानी में आग लग ना जाए', तो किसी ने लिखा, 'टाइगर आप दुनिया से बेस्ट हो। मैं चाहता हूं आप इंटरनेशनल स्तर पर और काम करें, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं।' टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ ने भी वीडियो सॉन्ग पर प्यार लुटाया है।

Coming to take you to the never-seen-before world of #LoveStereoAgain 💃🎧

Song releasing on 21st July 2023. Stay tuned.@EdwardMaya x #TigerShroff x @TheZaraKhan x @tanishkbagchi #tseries @TSeries #BhushanKumar @SharddhaPandit @VCorneva #EldarMansurov #ManishShunty… pic.twitter.com/strkJFGYH6— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) July 18, 2023