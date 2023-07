ब्रेकअप के बाद Disha Patani ने एक्स बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ के साथ एन्जॉय किया MFN मैच, वीडियो आया सामने

Disha Patani-Tiger Shroff बी-टाउन के चर्चित कपल रहे दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ का कुछ समय पहले ही ब्रेकअप हुआ था। अब अलग होने के बाद दोनों को पहली बार एक साथ देखा गया। दोनों ने साथ में एक इवेंट में शिरकत की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। क्लिप में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है।

Disha Patani Tiger Shroff enjoyed MFN Match in Delhi. Photo-Instagram

HighLights ब्रेकअप के बाद साथ दिखे टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी दिशा और टाइगर ने एक साथ अटेंड किया इवेंट दिशा और टाइगर का इवेंट से वीडियो हुआ वायरल

Edited By: Rinki Tiwari